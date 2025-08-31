Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян будут штрафовать за передачу данных пользователя для авторизации - 31.08.2025
Россиян будут штрафовать за передачу данных пользователя для авторизации
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. За передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам РФ с 1 сентября будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а юрлицам - до 200 тысяч рублей. Так, за нарушение для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч рублей. При этом данное действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя. Кроме того, с 1 сентября штрафы до 250 тысяч рублей будут грозить за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Россиян будут штрафовать за передачу данных пользователя для авторизации

Россиян будут штрафовать за передачу данных пользователя для авторизации с 1 сентября

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. За передачу данных, необходимых для регистрации или авторизации пользователя в интернете, гражданам РФ с 1 сентября будет грозить штраф до 50 тысяч рублей, а юрлицам - до 200 тысяч рублей.
Так, за нарушение для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 50 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – от 100 до 200 тысяч рублей.
При этом данное действие не будет содержать состава преступления, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.
Кроме того, с 1 сентября штрафы до 250 тысяч рублей будут грозить за использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции с нарушением требований законодательства РФ, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Заголовок открываемого материала