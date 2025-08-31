Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: Путин и Эрдоган обсудят в Китае сотрудничество в энергетике
АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых в Китае переговорах обсудят двусторонние отношения, энергетику и строительство АЭС в республике, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Весь спектр двусторонних отношений, в том числе сотрудничество по энергетическим вопросам, строительству АЭС в Турции. Есть ряд проектов по этим направлениям, есть определенные наработки соответствующих ведомств двух стран, лидеры обсудят проделанную работу и соответственно дадут указания", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие тема двустороннего сотрудничества обсудят лидеры на планируемой встрече.
13:09 31.08.2025 (обновлено: 13:10 31.08.2025)
 
Источник: Путин и Эрдоган обсудят в Китае сотрудничество в энергетике

АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых в Китае переговорах обсудят двусторонние отношения, энергетику и строительство АЭС в республике, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине.
"Весь спектр двусторонних отношений, в том числе сотрудничество по энергетическим вопросам, строительству АЭС в Турции. Есть ряд проектов по этим направлениям, есть определенные наработки соответствующих ведомств двух стран, лидеры обсудят проделанную работу и соответственно дадут указания", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие тема двустороннего сотрудничества обсудят лидеры на планируемой встрече.
Турция в июне нарастила импорт каменного угля из России
5 августа, 06:17
Заголовок открываемого материала