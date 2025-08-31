Источник: Путин и Эрдоган обсудят в Китае сотрудничество в энергетике

https://1prime.ru/20250831/sotrudnichestvo--861529335.html

2025-08-31T13:09+0300

энергетика

турция

рф

китай

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

юрий ушаков

шос

мировая экономика

АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемых в Китае переговорах обсудят двусторонние отношения, энергетику и строительство АЭС в республике, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Эрдоган проведут встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. По его словам, лидеры России и Турции на этих переговорах обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая ситуацию на Украине. "Весь спектр двусторонних отношений, в том числе сотрудничество по энергетическим вопросам, строительству АЭС в Турции. Есть ряд проектов по этим направлениям, есть определенные наработки соответствующих ведомств двух стран, лидеры обсудят проделанную работу и соответственно дадут указания", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, какие тема двустороннего сотрудничества обсудят лидеры на планируемой встрече.

турция

рф

китай

2025

Новости

