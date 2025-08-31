https://1prime.ru/20250831/sssr-861519939.html

Стахановское движение в СССР

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Стахановское движение зародилось 90 лет назад в СССР. Ниже приводится справочная информация. Стахановское движение - массовое движение в СССР в период социалистической индустриализации, направленное на повышение производительности труда путем совершенствования его организации и рационального использования техники. Объявленный во второй половине 1920-х годов Советским государством курс на индустриализацию, который главным образом затрагивал тяжелую промышленность, привел в конце 1920-х - начале 1930-х годов к дефициту потребительских товаров, что отрицательно сказалось на уровне жизни и мотивации у работников. Руководство СССР было вынуждено вести серьезную идеологическую кампанию, направленную на поддержание уровня производительности труда внеэкономическими средствами. Одним из таких средств стало стахановское движение, которое возникло во время второй пятилетки и стало одним из видов ударничества - первой и наиболее массовой формы социалистического соревнования. Движение зародилось в недрах шахты "Центральная-Ирмино" в поселке Ирминский рудник (сейчас - город Ирмино Луганской Народной Республики) и было названо по имени забойщика шахты Алексея Стаханова. Для нужд индустриализации СССР остро требовался уголь, и уже в годы первой пятилетки советские власти дали установку на повышение производительности труда среди шахтеров. Многие отсталые шахты подверглись технической реконструкции. В частности, в "Центральную-Ирмино" было проведено электричество, что позволило частично отказаться от кирок-обушков в пользу отбойных молотков. Идея установления рекорда принадлежала парторгу шахты Константину Петрову, который из-за низких показателей предприятия находился под угрозой обвинения во вредительстве. Все было тщательно подготовлено: заранее проверили атмосферное давление в шлангах, прислали все вагонетки шахты для вывоза угля, запасли крепежный лес, выделили богатый и удобный пласт, в забое присутствовали парторг шахты и редактор местной газеты "Кадиевский рабочий" для освещения мероприятия. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года Стаханов, получив лучшее оборудование, вместе с двумя крепильщиками и двумя откатчиками спустился в забой, где за неполную рабочую смену продолжительностью пять часов 45 минут добыл 102 тонны угля при норме семь тонн. Ключевым нововведением в его работе было разделение труда: если раньше забойщик сам рубил уголь и крепил выработку, то теперь мог сосредоточиться только на работе отбойным молотком. Уже 11 сентября благодаря газете "Правда", перепечатавшей информацию из "Кадиевского рабочего", о шахтерском достижении узнал весь СССР. Широкая пропаганда этого достижения в советской печати и материальная поддержка стахановцев (повышение заработка, создание более благоприятных условий труда, предоставление в качестве привилегий квартир, бесплатных автомашин, путевок и другая) привели к появлению стахановцев в других отраслях промышленности, транспорте, строительстве, сельском хозяйстве и иных видах деятельности на всей территории СССР. В горном деле наибольших успехов достиг шахтер Никита Изотов, добывший за смену 607 тонн угля; в автомобилестроении зачинателем стахановского движения стал кузнец Горьковского автозавода Александр Бусыгин, отковавший за смену 966 (а впоследствии 1146) коленчатых валов при норме в 675; в обувной промышленности - перетяжчик ленинградской обувной фабрики "Скороход" Николай Сметанин, выполнивший производственную норму на 200%; в текстильной промышленности - ткачихи Вичугской текстильной фабрики имени Виктора Ногина Евдокия и Мария Виноградовы, обслуживавшие одновременно до 216 станков; в лесопильной промышленности - рамщик крупнейшего лесопильного завода в Архангельске Василий Мусинский, распиливший за смену 313 кубометров древесины, а позднее - 505 кубометров; на железнодорожном транспорте - машинист Донецкой железной дороги Петр Кривонос, более чем вдвое увеличивший техническую скорость движения паровоза; в металлургии - сталевар Мариупольского металлургического завода (ныне - комбинат) имени Ильича Макар Мазай, значительно увеличивший выработку стали в мартеновских печах; в станкостроении - фрезеровщик Московского станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе Иван Гудов, увеличивший скорость резания металла за счет использования нескольких фрезов одновременно; в сельском хозяйстве активистами стахановского движения были организатор первой в СССР женской тракторной бригады Прасковья Ангелина, комбайнер Константин Борин, звеньевая колхоза Мария Демченко. В ноябре 1935 года в Кремле прошло Первое всесоюзное совещание рабочих и работниц - стахановцев. На мероприятии выступил инициатор его проведения секретарь ЦК ВКП(б) - КПСС Иосиф Сталин, который, заслушав доклады, как ставились рекорды, и сколько денег заработали рабочие, произнес знаменитые слова: "Жить стало лучше… Жить стало веселее". С декабря 1935 года решением ЦК ВКП(б) стахановское движение стало всесоюзным. К концу 1936 года счет стахановцам пошел на миллионы: передовиками официально были признаны до 30% работников (хотя нередко труд целой бригады приписывался одному человеку, не были соблюдены техника безопасности и требования к качеству продукции). В 1936 году по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта. На предприятиях проводили стахановские смены, дни, пятидневки, декады и месяцы. Прошедшие в этом же году отраслевые производственно-технические конференции пересмотрели проектные мощности предприятий, в 1936 и 1937 годах была развернута работа по пересмотру трудовых норм, что впоследствии способствовало реальному росту производительности труда. В ходе социалистического соревнования во время третьей пятилетки стали возникать новые формы стахановского движения: многостаночники, двухсотники (выполнявшие 200% плана), трехсотники и так далее. С новой силой движение заявило о себе в годы Великой Отечественной войны: использовались такие стахановские методы, как многостаночное обслуживание, совмещение профессий, скоростная технология производства и строительства и другие. В послевоенный период опыт стахановского движения сохранял свою злободневность: коллективы и ударники коммунистического труда использовали методы труда стахановцев для повышения эффективности производства. Успешный пропагандистский опыт стахановского движения был перенят в некоторых социалистических странах: в Польше, Югославии и ГДР известность получили шахтеры Винцентий Пстровский, Алия Сиротанович и Адольф Хеннеке соответственно, в Болгарии - текстильщица Маруся Тодорова.

