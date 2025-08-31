Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России студенты начнут получать новую стипендию президента с 1 сентября - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/stipendiya-861523464.html
В России студенты начнут получать новую стипендию президента с 1 сентября
В России студенты начнут получать новую стипендию президента с 1 сентября - 31.08.2025, ПРАЙМ
В России студенты начнут получать новую стипендию президента с 1 сентября
Студенты, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны, с 1 сентября 2025 года... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T08:58+0300
2025-08-31T08:58+0300
экономика
рф
общество
россия
минобрнауки
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/46/838644669_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ee61b1d6e2046ae5d45715a933e3e881.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Студенты, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны, с 1 сентября 2025 года начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. "В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям ... которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии – 30 тысяч рублей ежемесячно", - говорится в сообщении министерства. Конкурсный отбор на назначение новой стипендии президента Российской Федерации планируется провести в сентябре-октябре 2025 года, итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре 2025 года. "Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", - отметили в Минобрнауки РФ. Кроме того, в 2025/2026 учебном году вводится новая стипендия правительства РФ размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
https://1prime.ru/20250822/arenda-861082991.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/46/838644669_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_986bc104024951d548d5e9131bb8bbe0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, общество , россия, минобрнауки
Экономика, РФ, Общество , РОССИЯ, Минобрнауки
08:58 31.08.2025
 
В России студенты начнут получать новую стипендию президента с 1 сентября

Минобрнауки: студенты начнут получать новую стипендию президента размером в 30 тыс руб

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Студенты, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны, с 1 сентября 2025 года начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки.
"В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям ... которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии – 30 тысяч рублей ежемесячно", - говорится в сообщении министерства.
Конкурсный отбор на назначение новой стипендии президента Российской Федерации планируется провести в сентябре-октябре 2025 года, итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре 2025 года.
"Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", - отметили в Минобрнауки РФ.
Кроме того, в 2025/2026 учебном году вводится новая стипендия правительства РФ размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
Вид Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Яндекс" подсчитал, сколько московские студенты тратят на аренду жилья
22 августа, 09:15
 
ЭкономикаРФОбществоРОССИЯМинобрнауки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала