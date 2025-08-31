https://1prime.ru/20250831/stipendiya-861523464.html

В России студенты начнут получать новую стипендию президента с 1 сентября

2025-08-31T08:58+0300

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Студенты, которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны, с 1 сентября 2025 года начнут получать новую стипендию президента России размером в 30 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. "В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям ... которые учатся в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Размер стипендии – 30 тысяч рублей ежемесячно", - говорится в сообщении министерства. Конкурсный отбор на назначение новой стипендии президента Российской Федерации планируется провести в сентябре-октябре 2025 года, итоги конкурса будут подведены в ноябре-декабре 2025 года. "Первые выплаты стипендий победителям конкурсов планируются в ноябре-декабре 2025 года с выплатой в том числе за период с 1 сентября 2025 года", - отметили в Минобрнауки РФ. Кроме того, в 2025/2026 учебном году вводится новая стипендия правительства РФ размером в 20 тысяч рублей, ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.

