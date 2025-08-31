https://1prime.ru/20250831/svyazi-861527958.html

Главы Индии и Китая подчеркнули необходимость расширения торговых связей

Главы Индии и Китая подчеркнули необходимость расширения торговых связей - 31.08.2025, ПРАЙМ

Главы Индии и Китая подчеркнули необходимость расширения торговых связей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнули необходимость расширения двусторонних торговых и инвестиционных... | 31.08.2025, ПРАЙМ

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнули необходимость расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита, сообщил МИД Индии. "Говоря об экономических и торговых отношениях, они признали роль экономик двух стран в стабилизации мировой торговли. Они подчеркнули необходимость действовать в политическом и стратегическом направлении для расширения двусторонних торговых и инвестиционных связей и сокращения торгового дефицита", - сообщило индийское внешнеполитическое ведомство по итогам встречи лидеров двух стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Отмечается, что руководители Индии и Китая "приветствовали позитивную динамику и устойчивый прогресс в двусторонних отношениях со времени их последней встречи в Казани в октябре 2024 года". "Они подтвердили, что две страны являются партнерами по развитию, а не соперниками, и что их разногласия не должны перерастать в споры. Стабильные отношения и сотрудничество между Индией и Китаем и их 2,8-миллиардным населением на основе взаимного уважения, взаимных интересов и чуткости необходимы для роста и развития двух стран, а также для многополярного мира и многополярной Азии, соответствующих тенденциям 21-го века", - отметило МИД Индии. В ходе встречи лидеры двух стран с удовлетворением отметили успешное разведение сил вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. "Премьер-министр (Индии Нарендра Моди – ред.) отметил, что Индия и Китай стремятся к стратегической автономии, и их отношения не следует рассматривать через призму третьей страны. Лидеры двух стран сочли необходимым расширить точки соприкосновения на многосторонних платформах по двусторонним, региональным и глобальным вопросам и вызовам, таким как терроризм и честная торговля", - также отметило МИД Индии. Отношения между Индией и Китаем резко ухудшились после ряда столкновений в пограничном регионе Ладакх в мае 2020 года, после чего стороны усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года страны провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В преддверии саммита БРИКС в 2024 году Индия и Китай достигли соглашения о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в восточном Ладакхе. На полях прошедшего в 2024 году в России саммита БРИКС Моди и Си Цзиньпин провели первую за почти пять лет двустороннюю встречу, по итогам которой договорились принять шаги по налаживанию отношений двух стран, в частности по возобновлению прямого авиасообщения, приостановленного после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений.

