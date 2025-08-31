https://1prime.ru/20250831/tramp-861520919.html
WSJ: спецпредставитель Трампа после встреч с Путиным сразу звонил Трампу
WSJ: спецпредставитель Трампа после встреч с Путиным сразу звонил Трампу - 31.08.2025, ПРАЙМ
WSJ: спецпредставитель Трампа после встреч с Путиным сразу звонил Трампу
31.08.2025
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф после встреч с российским президентом Владимиром Путиным сразу звонил главе Белого дома, сообщает издание Wall Street Journal.
"Посланник Белого дома Стив Уиткофф часто звонит Трампу сразу после встреч с российским президентом Владимиром Путиным и другими лидерами. Однако содержание этих разговоров редко просачивается в правительство", - говорится в публикации.
В начале августа Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь, соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Позднее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
