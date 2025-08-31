https://1prime.ru/20250831/tramp-861540933.html

Трамп надеется на открытие новых возможностей сотрудничества с Узбекистаном

2025-08-31T20:34+0300

ТАШКЕНТ, 31 авг - ПРАЙМ. США рассчитывают на открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, заявил американский президент Дональд Трамп в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с 34-й годовщиной независимости республики. День независимости Узбекистана отмечается 1 сентября. "Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление существующих связей и открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в тексте поздравления Трампа, опубликованного на сайте президента Узбекистана. По оценке президента США, с момента обретения независимости Узбекистан продолжает проводить значимые реформы, которые способствуют динамичному стратегическому партнерству между нашими двумя странами. "Мы проделали значительную совместную работу для продвижения общих интересов, включая укрепление наших границ, увеличение двусторонней торговли и инвестиций, а также содействие свободе вероисповедания и региональной стабильности", - добавил Трамп.

