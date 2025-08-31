https://1prime.ru/20250831/tramp-861540933.html
Трамп надеется на открытие новых возможностей сотрудничества с Узбекистаном
Трамп надеется на открытие новых возможностей сотрудничества с Узбекистаном - 31.08.2025, ПРАЙМ
Трамп надеется на открытие новых возможностей сотрудничества с Узбекистаном
США рассчитывают на открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, заявил американский президент Дональд Трамп в своем поздравлении... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T20:34+0300
2025-08-31T20:34+0300
2025-08-31T20:34+0300
экономика
россия
мировая экономика
узбекистан
сша
дональд трамп
шавкат мирзиеев
ТАШКЕНТ, 31 авг - ПРАЙМ. США рассчитывают на открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном, заявил американский президент Дональд Трамп в своем поздравлении узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с 34-й годовщиной независимости республики. День независимости Узбекистана отмечается 1 сентября. "Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление существующих связей и открытие новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в тексте поздравления Трампа, опубликованного на сайте президента Узбекистана. По оценке президента США, с момента обретения независимости Узбекистан продолжает проводить значимые реформы, которые способствуют динамичному стратегическому партнерству между нашими двумя странами. "Мы проделали значительную совместную работу для продвижения общих интересов, включая укрепление наших границ, увеличение двусторонней торговли и инвестиций, а также содействие свободе вероисповедания и региональной стабильности", - добавил Трамп.
узбекистан
сша
Новости
ru-RU
россия, мировая экономика, узбекистан, сша, дональд трамп, шавкат мирзиеев
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, США, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиеев
Трамп надеется на открытие новых возможностей сотрудничества с Узбекистаном
Трамп: США рассчитывают на открытие новых возможностей сотрудничества с Узбекистаном