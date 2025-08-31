https://1prime.ru/20250831/tramp-861546392.html
Трамп заявил о необходимости ладить с ядерными державами
Трамп заявил о необходимости ладить с ядерными державами - 31.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о необходимости ладить с ядерными державами
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T23:20+0300
2025-08-31T23:20+0300
2025-08-31T23:20+0300
политика
общество
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами. "Хорошо, когда ладишь со странами, неплохо. Особенно, знаете, с ядерными державами", - заявил Трамп порталу Daily Caller. Он подчеркнул, что считает положительным свое умение ладить с руководством других стран.
https://1prime.ru/20250831/tramp-861540933.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, дональд трамп
Политика, Общество , США, Дональд Трамп
Трамп заявил о необходимости ладить с ядерными державами
Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами