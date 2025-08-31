Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами. "Хорошо, когда ладишь со странами, неплохо. Особенно, знаете, с ядерными державами", - заявил Трамп порталу Daily Caller. Он подчеркнул, что считает положительным свое умение ладить с руководством других стран.
общество , сша, дональд трамп
Политика, Общество , США, Дональд Трамп
23:20 31.08.2025
 
Трамп заявил о необходимости ладить с ядерными державами

Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает нужным ладить с ядерными державами.
"Хорошо, когда ладишь со странами, неплохо. Особенно, знаете, с ядерными державами", - заявил Трамп порталу Daily Caller.
Он подчеркнул, что считает положительным свое умение ладить с руководством других стран.
