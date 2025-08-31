https://1prime.ru/20250831/tromboz-861539468.html

"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови

"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови - 31.08.2025, ПРАЙМ

"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови

Кардиолог из "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в интервью "Ленте.ру" назвал симптомы, указывающие на опасное сгущение крови и риск развития... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T19:34+0300

2025-08-31T19:34+0300

2025-08-31T19:34+0300

врач

рекомендации

симптомы

тромбоз

здоровье

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de802e65a9b4bc568339512b5facb403.jpg

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Кардиолог из "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в интервью "Ленте.ру" назвал симптомы, указывающие на опасное сгущение крови и риск развития тромбоза.Одними из первых признаков проблемы специалист назвал односторонний отек и боль в икроножной мышце, сигнализирующие о возможном возникновении тромбоза глубоких вен. Также Ефремкин отметил, что если на фоне этих симптомов появляется синеватый оттенок кожи конечностей, это явно указывает на серьезные проблемы с кровообращением.Он добавил, что внезапная одышка в сочетании с болью в грудной клетке также может быть признаком сгущения крови, поскольку это состояние может быть вызвано тромбом, который блокирует кровеносные сосуды в легких. "Боль обычно острая и усиливается при вдохе или кашле, возможно, появление кашля с кровью", — уточнил кардиолог.Он подчеркнул, что при появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, так как тромб может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, что в тяжелых случаях может привести к фатальным последствиям.

https://1prime.ru/20250822/platforma-861087365.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

врач, рекомендации, симптомы, тромбоз, здоровье, общество