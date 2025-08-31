Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови - 31.08.2025
https://1prime.ru/20250831/tromboz-861539468.html
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови
Кардиолог из "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в интервью "Ленте.ру" назвал симптомы, указывающие на опасное сгущение крови и риск развития... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T19:34+0300
2025-08-31T19:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de802e65a9b4bc568339512b5facb403.jpg
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Кардиолог из "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в интервью "Ленте.ру" назвал симптомы, указывающие на опасное сгущение крови и риск развития тромбоза.Одними из первых признаков проблемы специалист назвал односторонний отек и боль в икроножной мышце, сигнализирующие о возможном возникновении тромбоза глубоких вен. Также Ефремкин отметил, что если на фоне этих симптомов появляется синеватый оттенок кожи конечностей, это явно указывает на серьезные проблемы с кровообращением.Он добавил, что внезапная одышка в сочетании с болью в грудной клетке также может быть признаком сгущения крови, поскольку это состояние может быть вызвано тромбом, который блокирует кровеносные сосуды в легких. "Боль обычно острая и усиливается при вдохе или кашле, возможно, появление кашля с кровью", — уточнил кардиолог.Он подчеркнул, что при появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, так как тромб может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, что в тяжелых случаях может привести к фатальным последствиям.
https://1prime.ru/20250822/platforma-861087365.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861429643_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f95e0974bcd263db6a1e6489ddf7ac6.jpg
19:34 31.08.2025
 
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови

Ефремкин: односторонний отек и боль в икре могут быть признаками тромбоза

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Кардиолог из "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в интервью "Ленте.ру" назвал симптомы, указывающие на опасное сгущение крови и риск развития тромбоза.
Одними из первых признаков проблемы специалист назвал односторонний отек и боль в икроножной мышце, сигнализирующие о возможном возникновении тромбоза глубоких вен. Также Ефремкин отметил, что если на фоне этих симптомов появляется синеватый оттенок кожи конечностей, это явно указывает на серьезные проблемы с кровообращением.
Он добавил, что внезапная одышка в сочетании с болью в грудной клетке также может быть признаком сгущения крови, поскольку это состояние может быть вызвано тромбом, который блокирует кровеносные сосуды в легких.
"Боль обычно острая и усиливается при вдохе или кашле, возможно, появление кашля с кровью", — уточнил кардиолог.
Он подчеркнул, что при появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, так как тромб может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, что в тяжелых случаях может привести к фатальным последствиям.
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Россияне смогут записываться на прием к врачу через нацмессенджер Мах
22 августа, 11:05
 
врачрекомендациисимптомытромбозЗдоровьеОбщество
 
 
