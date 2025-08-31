https://1prime.ru/20250831/tromboz-861539468.html
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови - 31.08.2025
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови
Кардиолог из "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в интервью "Ленте.ру" назвал симптомы, указывающие на опасное сгущение крови и риск развития... | 31.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Кардиолог из "Скандинавского Центра Здоровья" Иван Ефремкин в интервью "Ленте.ру" назвал симптомы, указывающие на опасное сгущение крови и риск развития тромбоза.Одними из первых признаков проблемы специалист назвал односторонний отек и боль в икроножной мышце, сигнализирующие о возможном возникновении тромбоза глубоких вен. Также Ефремкин отметил, что если на фоне этих симптомов появляется синеватый оттенок кожи конечностей, это явно указывает на серьезные проблемы с кровообращением.Он добавил, что внезапная одышка в сочетании с болью в грудной клетке также может быть признаком сгущения крови, поскольку это состояние может быть вызвано тромбом, который блокирует кровеносные сосуды в легких. "Боль обычно острая и усиливается при вдохе или кашле, возможно, появление кашля с кровью", — уточнил кардиолог.Он подчеркнул, что при появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, так как тромб может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, что в тяжелых случаях может привести к фатальным последствиям.
"Нельзя откладывать". Кардиолог перечислил симптомы опасного сгущения крови
Ефремкин: односторонний отек и боль в икре могут быть признаками тромбоза
