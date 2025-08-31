Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-31T07:47+0300
2025-08-31T08:13+0300
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Регулярные встречи и переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина способствуют укреплению связей между Россией и Китаем, а также координации действий на международной арене, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества. "Отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином характеризуются как стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Оба лидера активно развивают двустороннее сотрудничество в различных сферах, включая политику, экономику, энергетику и безопасность", - указала Сяо Хэ. Она отметила, что "их регулярные встречи и переговоры способствуют укреплению связей между Россией и Китаем, а также координации действий на международной арене". "Путин и Си Цзиньпин демонстрируют высокий уровень взаимодействия, что подчеркивает значимость российско-китайских отношений в современном мире", - добавила она. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
07:47 31.08.2025 (обновлено: 08:13 31.08.2025)
 
Робот на саммите ШОС рассказала о контактах Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Регулярные встречи и переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина способствуют укреплению связей между Россией и Китаем, а также координации действий на международной арене, рассказала РИА Новости человекоподобный робот Сяо Хэ, работающая на стойке информации в пресс-центре саммита Шанхайской организации сотрудничества.
"Отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином характеризуются как стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Оба лидера активно развивают двустороннее сотрудничество в различных сферах, включая политику, экономику, энергетику и безопасность", - указала Сяо Хэ.
Она отметила, что "их регулярные встречи и переговоры способствуют укреплению связей между Россией и Китаем, а также координации действий на международной арене".
"Путин и Си Цзиньпин демонстрируют высокий уровень взаимодействия, что подчеркивает значимость российско-китайских отношений в современном мире", - добавила она.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Высший Евразийский экономический совет в Минске - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Лукашенко: экономическая составляющая ШОС должна стать ключевой
07:53
 
