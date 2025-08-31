Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин: Пекин и Минск должны сохранить поддержку по важнейшим вопросам - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/tszinpin-861526985.html
Си Цзиньпин: Пекин и Минск должны сохранить поддержку по важнейшим вопросам
Си Цзиньпин: Пекин и Минск должны сохранить поддержку по важнейшим вопросам - 31.08.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин: Пекин и Минск должны сохранить поддержку по важнейшим вопросам
Китай и Белоруссия должны продолжать поддерживать твердо друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы и вызывающих серьезную озабоченность двух... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T11:17+0300
2025-08-31T11:17+0300
экономика
мировая экономика
китай
пекин
белоруссия
си цзиньпин
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852354688_0:154:2959:1818_1920x0_80_0_0_693014ed660b96012faa40d107592777.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Китай и Белоруссия должны продолжать поддерживать твердо друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы и вызывающих серьезную озабоченность двух сторон, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. "Китайский и белорусский народы некогда сражались плечом к плечу, совместно внесли значительный вклад в разгром милитаризма и фашизма, а также завязали крепкую дружбу", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что в настоящее время мир переживает вековые изменения, и человечество вновь находится на перепутье. Китайский лидер также заявил о готовности Пекина вместе с Минском реализовывать подлинную многосторонность, совместно содействовать миру во всем мире, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде. "Отношения всепогодного всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Белоруссией развиваются на высоком уровне, стороны должны продолжать решительно поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и вызывающих серьезную озабоченность", - добавил Си Цзиньпин.
https://1prime.ru/20250831/lukashenko-861523326.html
китай
пекин
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852354688_165:0:2794:1972_1920x0_80_0_0_340889215c1fe9dbbf913712ae71cc86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, пекин, белоруссия, си цзиньпин, александр лукашенко
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, БЕЛОРУССИЯ, Си Цзиньпин, Александр Лукашенко
11:17 31.08.2025
 
Си Цзиньпин: Пекин и Минск должны сохранить поддержку по важнейшим вопросам

Си Цзиньпин: Пекин и Минск должны сохранить взаимную поддержку по важнейшим вопросам

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Китай и Белоруссия должны продолжать поддерживать твердо друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы и вызывающих серьезную озабоченность двух сторон, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лукашенко находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине.
"Китайский и белорусский народы некогда сражались плечом к плечу, совместно внесли значительный вклад в разгром милитаризма и фашизма, а также завязали крепкую дружбу", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что в настоящее время мир переживает вековые изменения, и человечество вновь находится на перепутье.
Китайский лидер также заявил о готовности Пекина вместе с Минском реализовывать подлинную многосторонность, совместно содействовать миру во всем мире, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде.
"Отношения всепогодного всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Белоруссией развиваются на высоком уровне, стороны должны продолжать решительно поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и вызывающих серьезную озабоченность", - добавил Си Цзиньпин.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
ШОС становится игроком глобального уровня, заявил Лукашенко
08:55
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙПекинБЕЛОРУССИЯСи ЦзиньпинАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала