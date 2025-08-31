Си Цзиньпин: Пекин и Минск должны сохранить поддержку по важнейшим вопросам

https://1prime.ru/20250831/tszinpin-861526985.html

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 31 авг – ПРАЙМ. Китай и Белоруссия должны продолжать поддерживать твердо друг друга в вопросах, затрагивающих основные интересы и вызывающих серьезную озабоченность двух сторон, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко находится в Китае для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Второй мировой войне, которые пройдут в Пекине. "Китайский и белорусский народы некогда сражались плечом к плечу, совместно внесли значительный вклад в разгром милитаризма и фашизма, а также завязали крепкую дружбу", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Он подчеркнул, что в настоящее время мир переживает вековые изменения, и человечество вновь находится на перепутье. Китайский лидер также заявил о готовности Пекина вместе с Минском реализовывать подлинную многосторонность, совместно содействовать миру во всем мире, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде. "Отношения всепогодного всеобъемлющего стратегического партнёрства между Китаем и Белоруссией развиваются на высоком уровне, стороны должны продолжать решительно поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и вызывающих серьезную озабоченность", - добавил Си Цзиньпин.

