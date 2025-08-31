Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Происшествия
https://1prime.ru/20250831/turtsiya-861544193.html
В Турции арестовали владельца оборонной компании Assan
Владелец и генеральный директор турецкой оборонной компании Assan, задержанные ранее по подозрению в военном шпионаже и в связях с запрещённой в республике... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T22:21+0300
2025-08-31T22:21+0300
происшествия
мировая экономика
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ. Владелец и генеральный директор турецкой оборонной компании Assan, задержанные ранее по подозрению в военном шпионаже и в связях с запрещённой в республике организацией FETÖ, арестованы, передал телеканал Ülke TV. "Эмин Онер, владелец компании, работающей под названием ASSAN Group, и Гюркан Окумуш, генеральный директор компании, которые были задержаны по обвинению в связях с FETÖ и ведении военного шпионажа, были арестованы",- передал телеканал. Суд арестовал 24 августа бывшего руководителя концерна MKE, одного из ключевых поставщиков турецких вооруженных сил, Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в организованной преступной группе. MKE заявил, что подал иск против Сайхана и компании Assan из-за утечки секретных данных о поставках артиллерийских снарядов турецким ВС, в том числе были раскрыты данные об их стоимости. Власти Турции обвиняют организацию Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Гюлен, скончавшийся в октябре 2024 года в США, отвергал выдвинутые против него обвинения.
https://1prime.ru/20250827/turtsija-861301555.html
турция
мировая экономика, турция
Происшествия, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
22:21 31.08.2025
 
В Турции арестовали владельца оборонной компании Assan

В Турции владельца и гендиректора компании Assan арестовали по подозрению в шпионаже

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ. Владелец и генеральный директор турецкой оборонной компании Assan, задержанные ранее по подозрению в военном шпионаже и в связях с запрещённой в республике организацией FETÖ, арестованы, передал телеканал Ülke TV.
"Эмин Онер, владелец компании, работающей под названием ASSAN Group, и Гюркан Окумуш, генеральный директор компании, которые были задержаны по обвинению в связях с FETÖ и ведении военного шпионажа, были арестованы",- передал телеканал.
Суд арестовал 24 августа бывшего руководителя концерна MKE, одного из ключевых поставщиков турецких вооруженных сил, Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в организованной преступной группе. MKE заявил, что подал иск против Сайхана и компании Assan из-за утечки секретных данных о поставках артиллерийских снарядов турецким ВС, в том числе были раскрыты данные об их стоимости.
Власти Турции обвиняют организацию Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Гюлен, скончавшийся в октябре 2024 года в США, отвергал выдвинутые против него обвинения.
В Турции оценили последствия новых санкций ЕС против России
27 августа, 07:16
 
ПроисшествияМировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
