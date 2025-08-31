https://1prime.ru/20250831/turtsiya-861544193.html
В Турции арестовали владельца оборонной компании Assan
2025-08-31T22:21+0300
В Турции арестовали владельца оборонной компании Assan
АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ.
Владелец и генеральный директор турецкой оборонной компании Assan, задержанные ранее по подозрению в военном шпионаже и в связях с запрещённой в республике организацией FETÖ, арестованы, передал телеканал Ülke TV
.
"Эмин Онер, владелец компании, работающей под названием ASSAN Group, и Гюркан Окумуш, генеральный директор компании, которые были задержаны по обвинению в связях с FETÖ и ведении военного шпионажа, были арестованы",- передал телеканал.
Суд арестовал 24 августа бывшего руководителя концерна MKE, одного из ключевых поставщиков турецких вооруженных сил, Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в организованной преступной группе. MKE заявил, что подал иск против Сайхана и компании Assan из-за утечки секретных данных о поставках артиллерийских снарядов турецким ВС, в том числе были раскрыты данные об их стоимости.
Власти Турции
обвиняют организацию Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Гюлен, скончавшийся в октябре 2024 года в США
, отвергал выдвинутые против него обвинения.
