В Турции арестовали владельца оборонной компании Assan

В Турции арестовали владельца оборонной компании Assan

2025-08-31T22:21+0300

происшествия

мировая экономика

турция

АНКАРА, 31 авг - ПРАЙМ. Владелец и генеральный директор турецкой оборонной компании Assan, задержанные ранее по подозрению в военном шпионаже и в связях с запрещённой в республике организацией FETÖ, арестованы, передал телеканал Ülke TV. "Эмин Онер, владелец компании, работающей под названием ASSAN Group, и Гюркан Окумуш, генеральный директор компании, которые были задержаны по обвинению в связях с FETÖ и ведении военного шпионажа, были арестованы",- передал телеканал. Суд арестовал 24 августа бывшего руководителя концерна MKE, одного из ключевых поставщиков турецких вооруженных сил, Исмета Сайхана по подозрению в шпионаже и членстве в организованной преступной группе. MKE заявил, что подал иск против Сайхана и компании Assan из-за утечки секретных данных о поставках артиллерийских снарядов турецким ВС, в том числе были раскрыты данные об их стоимости. Власти Турции обвиняют организацию Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Гюлен, скончавшийся в октябре 2024 года в США, отвергал выдвинутые против него обвинения.

турция

