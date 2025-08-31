https://1prime.ru/20250831/ukraina-861533351.html
Правая партия в Нидерландах предложила перестать помогать Украине
2025-08-31T15:38+0300
2025-08-31T15:38+0300
2025-08-31T15:44+0300
ГААГА, 31 авг - ПРАЙМ. Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) считает, что Нидерланды должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, говорится в ее предвыборном манифесте. "Форум за демократию" обещает в своей предвыборной программе прекратить тратить миллиарды на иностранные конфликты. "Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины", - написано в программе, опубликованной на сайте организации. Партия считает, что это поможет Нидерландам сэкономить миллиарды евро, которые можно будет использовать для укрепления собственной безопасности и процветания страны. Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября. В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля из-за ухудшения ситуации в Газе. Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).
ГААГА, 31 авг - ПРАЙМ. Крайне правая нидерландская партия "Форум за демократию" (FvD) считает, что Нидерланды должны прекратить всю военную и финансовую помощь Украине, говорится в ее предвыборном манифесте.
"Форум за демократию" обещает в своей предвыборной программе прекратить тратить миллиарды на иностранные конфликты.
"Нидерланды выберут нейтральную позицию в международной политике по модели Швейцарии. Мы отменим санкции, наносящие ущерб нашей экономике или интересам, и прекратим всю военную и финансовую поддержку Украины", - написано в программе, опубликованной на сайте организации.
Партия считает, что это поможет Нидерландам
сэкономить миллиарды евро, которые можно будет использовать для укрепления собственной безопасности и процветания страны.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 3 июня обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Кабмин Нидерландов после этого назначил проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
В конце августа правящую коалицию также покинули министры и госсекретари из партии "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать с остальными членами кабмина новые меры в отношении Израиля
из-за ухудшения ситуации в Газе
.
Временный кабмин теперь состоит только из двух партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданского движения" (BBB).
