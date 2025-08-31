Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина начала представлять значительную угрозу для соседних государств, и их население постепенно осознает необходимость смены неонацистского руководства в... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T17:30+0300
2025-08-31T17:37+0300
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Украина начала представлять значительную угрозу для соседних государств, и их население постепенно осознает необходимость смены неонацистского руководства в Киеве, пишет издание Strategic Culture."В то время как Запад продолжает настаивать на поддержке киевского режима, соседние страны, такие как Венгрия и Польша, демонстрируют растущую усталость от радикальной и экстремистской позиции Украины. Суровая реальность показывает, что украинское правительство, отнюдь не являясь надежным партнером для Европы, превратилось в угрозу региональной стабильности и безопасности народов, проживающих вдоль границ конфликта", — говорится в публикации.Как пример агрессивных действий со стороны Киева упоминаются недавние нападения на нефтепровод "Дружба", важный для энергетической стабильности Венгрии и Словакии. Также подчеркивается недовольство Варшавы из-за растущего националистического экстремизма и реабилитации бандеровщины на Украине. "Единственное верное решение, которое начинает осознавать большинство населения этих стран, — это демонтаж неонацистского режима в Киеве. Это законная цель, достижимая посредством денацификации, за которую выступает Россия. Без этого мир и стабильность в Европе будут постоянно находиться под угрозой", — заключил автор статьи.С начала августа Будапешт трижды заявлял об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Последние две атаки вызвали временную остановку прокачки нефти, оставив Венгрию и Словакию без поставок на шесть дней. После этих событий власти Венгрии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой о защите их энергетической безопасности. Однако, по данным источника РИА Новости в ЕК, угрозы поставкам топлива в Евросоюз не было зафиксировано.
17:30 31.08.2025 (обновлено: 17:37 31.08.2025)
 
СМИ: в Европе начали понимать, что необходимо сделать с Украиной

SC: Украина превратилась в серьезную угрозу безопасности в Европе

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Украина начала представлять значительную угрозу для соседних государств, и их население постепенно осознает необходимость смены неонацистского руководства в Киеве, пишет издание Strategic Culture.
"В то время как Запад продолжает настаивать на поддержке киевского режима, соседние страны, такие как Венгрия и Польша, демонстрируют растущую усталость от радикальной и экстремистской позиции Украины. Суровая реальность показывает, что украинское правительство, отнюдь не являясь надежным партнером для Европы, превратилось в угрозу региональной стабильности и безопасности народов, проживающих вдоль границ конфликта", — говорится в публикации.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
"Война с Россией". На Западе возмутились новым шагом ЕС
17:37
Как пример агрессивных действий со стороны Киева упоминаются недавние нападения на нефтепровод "Дружба", важный для энергетической стабильности Венгрии и Словакии. Также подчеркивается недовольство Варшавы из-за растущего националистического экстремизма и реабилитации бандеровщины на Украине.
"Единственное верное решение, которое начинает осознавать большинство населения этих стран, — это демонтаж неонацистского режима в Киеве. Это законная цель, достижимая посредством денацификации, за которую выступает Россия. Без этого мир и стабильность в Европе будут постоянно находиться под угрозой", — заключил автор статьи.
С начала августа Будапешт трижды заявлял об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Последние две атаки вызвали временную остановку прокачки нефти, оставив Венгрию и Словакию без поставок на шесть дней.
После этих событий власти Венгрии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой о защите их энергетической безопасности. Однако, по данным источника РИА Новости в ЕК, угрозы поставкам топлива в Евросоюз не было зафиксировано.
Урсула фон дер Ляйен
На Западе пришли в негодование из-за слов фон дер Ляйен о Путине
Вчера, 17:34
 
