2025-08-31T17:30+0300

2025-08-31T17:30+0300

2025-08-31T17:37+0300

венгрия

украина

польша

европа

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Украина начала представлять значительную угрозу для соседних государств, и их население постепенно осознает необходимость смены неонацистского руководства в Киеве, пишет издание Strategic Culture."В то время как Запад продолжает настаивать на поддержке киевского режима, соседние страны, такие как Венгрия и Польша, демонстрируют растущую усталость от радикальной и экстремистской позиции Украины. Суровая реальность показывает, что украинское правительство, отнюдь не являясь надежным партнером для Европы, превратилось в угрозу региональной стабильности и безопасности народов, проживающих вдоль границ конфликта", — говорится в публикации.Как пример агрессивных действий со стороны Киева упоминаются недавние нападения на нефтепровод "Дружба", важный для энергетической стабильности Венгрии и Словакии. Также подчеркивается недовольство Варшавы из-за растущего националистического экстремизма и реабилитации бандеровщины на Украине. "Единственное верное решение, которое начинает осознавать большинство населения этих стран, — это демонтаж неонацистского режима в Киеве. Это законная цель, достижимая посредством денацификации, за которую выступает Россия. Без этого мир и стабильность в Европе будут постоянно находиться под угрозой", — заключил автор статьи.С начала августа Будапешт трижды заявлял об атаках ВСУ на нефтепровод "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Последние две атаки вызвали временную остановку прокачки нефти, оставив Венгрию и Словакию без поставок на шесть дней. После этих событий власти Венгрии и Словакии обратились к Еврокомиссии с просьбой о защите их энергетической безопасности. Однако, по данным источника РИА Новости в ЕК, угрозы поставкам топлива в Евросоюз не было зафиксировано.

Новости

