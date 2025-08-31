https://1prime.ru/20250831/ukraina-861542464.html
Украинцы больше не хотят помогать ВСУ, сообщил источник
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. ВСУ не могут закрыть свои потребности в технике, украинцы больше не хотят сдавать деньги на нужды их армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинцы больше не донатят ВСУ", - сказал собеседник агентства. В качестве примера он привел сбор средств на автомобиль для расчета БПЛА полка, который длится уже почти три месяца.
