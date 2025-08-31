https://1prime.ru/20250831/ukraina-861544956.html
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к блэкауту и тяжелой зиме
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к блэкауту и тяжелой зиме - 31.08.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к блэкауту и тяжелой зиме
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T22:52+0300
2025-08-31T22:52+0300
2025-08-31T22:52+0300
энергетика
украина
верховная рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме. "Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Подробностей своего предупреждения Безуглая не привела.
https://1prime.ru/20250831/ukraina-861542464.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада
Энергетика, УКРАИНА, Верховная рада
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к блэкауту и тяжелой зиме
Депутат Рады Безуглая призвала украинцев готовиться к блэкауту и тяжелой зиме
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Украины готовиться к отключениям электричества и тяжелой зиме.
"Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Подробностей своего предупреждения Безуглая не привела.
Украинцы больше не хотят помогать ВСУ, сообщил источник