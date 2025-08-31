https://1prime.ru/20250831/ukraina-861546714.html

Лидеры ЕС и НАТО обсудят урегулирование на Украине в Париже, пишет FT

Лидеры ряда стран ЕС, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят украинское урегулирование 4 сентября в Париже, сообщает газета... | 31.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Лидеры ряда стран ЕС, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят украинское урегулирование 4 сентября в Париже, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с планами. "Те, кто встречался с (президентом США Дональдом – ред.) Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы продолжить обсуждения", - пишет издание. Отмечается, что среди участников встречи, помимо Рютте и фон дер Ляйен, будут канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран - участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

