В Волгоградской области построят завод по переработке пластика

2025-08-31T18:19+0300

промышленность

бизнес

волгоградская область

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Компания "Хикари" по переработке пластика в России, сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, начнет свою деятельность с постройки завода во Волгоградской области, запуск планируется летом - в третьем квартале 2026 года, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хикари" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group, бизнесмен Михаил Замарин. "Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство. ... Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал", - сказал он, комментируя первые цели компании. Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". Ранее Замарин сообщил агентству, что "Хикари" планирует построить в России 50 заводов по переработке пластика до 2030 года, инвестировав минимум 30 миллиардов рублей в инфраструктуру.

волгоградская область

