Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Волгоградской области построят завод по переработке пластика - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250831/volgograd-861536753.html
В Волгоградской области построят завод по переработке пластика
В Волгоградской области построят завод по переработке пластика - 31.08.2025, ПРАЙМ
В Волгоградской области построят завод по переработке пластика
Компания "Хикари" по переработке пластика в России, сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, начнет свою деятельность с... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T18:19+0300
2025-08-31T18:19+0300
промышленность
бизнес
волгоградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/65/833966569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1face1613d0caf10ae7c221c50ab037.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Компания "Хикари" по переработке пластика в России, сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, начнет свою деятельность с постройки завода во Волгоградской области, запуск планируется летом - в третьем квартале 2026 года, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хикари" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group, бизнесмен Михаил Замарин. "Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство. ... Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал", - сказал он, комментируя первые цели компании. Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус". Ранее Замарин сообщил агентству, что "Хикари" планирует построить в России 50 заводов по переработке пластика до 2030 года, инвестировав минимум 30 миллиардов рублей в инфраструктуру.
https://1prime.ru/20250830/pererabotka-861482246.html
волгоградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/65/833966569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_51ed45790e9da7398ee3ad9c309ad4fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, волгоградская область
Промышленность, Бизнес, Волгоградская область
18:19 31.08.2025
 
В Волгоградской области построят завод по переработке пластика

Компания "Хикари" построит завод по переработке пластика в Волгоградской области

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредприятие по переработке пластмасс
Предприятие по переработке пластмасс - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Предприятие по переработке пластмасс. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Компания "Хикари" по переработке пластика в России, сооснователями которой стали актер Стивен Сигал и его сын Доминик Сигал, начнет свою деятельность с постройки завода во Волгоградской области, запуск планируется летом - в третьем квартале 2026 года, рассказал РИА Новости соучредитель ООО "Хикари" и основатель ГК в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Zamarin Group, бизнесмен Михаил Замарин.
"Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство. ... Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал", - сказал он, комментируя первые цели компании.
Компания Сигала зарегистрирована 26 августа. Сам он имеет долю 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО "Эко-Инвест 23", следует из данных системы проверки контрагентов "Контур.Фокус".
Ранее Замарин сообщил агентству, что "Хикари" планирует построить в России 50 заводов по переработке пластика до 2030 года, инвестировав минимум 30 миллиардов рублей в инфраструктуру.
Стивен Сигал - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Компания Сигала построит в России 50 заводов по переработке пластика
Вчера, 08:21
 
ПромышленностьБизнесВолгоградская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала