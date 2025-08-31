Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely - 31.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250831/wheely-861525504.html
Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely
Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely - 31.08.2025, ПРАЙМ
Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely
Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сервису заказа премиальных автомобилей Wheely из-за отказа передавать в ГИС ЕРНИС данные о местонахождение машины в... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T10:23+0300
2025-08-31T10:23+0300
экономика
бизнес
москва
россия
wheely
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сервису заказа премиальных автомобилей Wheely из-за отказа передавать в ГИС ЕРНИС данные о местонахождение машины в реальном времени, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В Мещанский суд Москвы обратился прокурор с требованием ограничить доступ к сервису заказа премиальных автомобилей с водителем. Согласно документам, поводом к обращению стал отказ сервиса передавать данные о местонахождении машины в реальном времени и данных о водителе в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система адрес" (далее - ГИС ЕРНИС). Данные правила передачи были установлены в 2020 году после заседания антитеррористической комиссии "Об установлении порядка и сроков передачи данных о водителях легковых такси уполномоченному органу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры". Речь шла об обязанности диспетчерских служб заказа легковых такси и перевозчиков, которые должны передавать указанные данные о водителях легковых такси ежедневно в режиме онлайн в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система адрес" (далее - ГИС ЕРНИС). Как указывала прокуратура, "работа сервиса продолжается, имеется возможность заказа автомобиля через программное приложение, однако сведения, указанные в протоколе антитеррористической комиссии, не предоставляются". В связи с этим суд постановил ограничить доступ к приложению. "Определением Мещанского районного суда адрес от 17 апреля 2025 года заявление прокурора удовлетворено, приняты меры предварительной защиты, ограничен доступ к информации, размещенной в сети Интернет на сайте... wheely.com", - говорится в решении районного суда. Кроме того, был ограничен доступ к приложению в AppStore и Google. Представители компании обжаловали решение, однако Мосгорсуд оставил его без изменения.
https://1prime.ru/20250822/avto-861085708.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, россия, wheely, мосгорсуд
Экономика, Бизнес, МОСКВА, РОССИЯ, Wheely, Мосгорсуд
10:23 31.08.2025
 
Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely

Суд в Москве ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сервису заказа премиальных автомобилей Wheely из-за отказа передавать в ГИС ЕРНИС данные о местонахождение машины в реальном времени, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В Мещанский суд Москвы обратился прокурор с требованием ограничить доступ к сервису заказа премиальных автомобилей с водителем. Согласно документам, поводом к обращению стал отказ сервиса передавать данные о местонахождении машины в реальном времени и данных о водителе в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система адрес" (далее - ГИС ЕРНИС).
Данные правила передачи были установлены в 2020 году после заседания антитеррористической комиссии "Об установлении порядка и сроков передачи данных о водителях легковых такси уполномоченному органу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры".
Речь шла об обязанности диспетчерских служб заказа легковых такси и перевозчиков, которые должны передавать указанные данные о водителях легковых такси ежедневно в режиме онлайн в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система адрес" (далее - ГИС ЕРНИС).
Как указывала прокуратура, "работа сервиса продолжается, имеется возможность заказа автомобиля через программное приложение, однако сведения, указанные в протоколе антитеррористической комиссии, не предоставляются".
В связи с этим суд постановил ограничить доступ к приложению.
"Определением Мещанского районного суда адрес от 17 апреля 2025 года заявление прокурора удовлетворено, приняты меры предварительной защиты, ограничен доступ к информации, размещенной в сети Интернет на сайте... wheely.com", - говорится в решении районного суда.
Кроме того, был ограничен доступ к приложению в AppStore и Google. Представители компании обжаловали решение, однако Мосгорсуд оставил его без изменения.
Такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Газпромбанк Автолизинг" предупредил о массовом выводе иномарок из такси
22 августа, 10:34
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАРОССИЯWheelyМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала