Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely

Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely - 31.08.2025, ПРАЙМ

Суд ограничил доступ к сервису заказа премиальных авто Wheely

Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сервису заказа премиальных автомобилей Wheely из-за отказа передавать в ГИС ЕРНИС данные о местонахождение машины в... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T10:23+0300

2025-08-31T10:23+0300

2025-08-31T10:23+0300

экономика

бизнес

москва

россия

wheely

мосгорсуд

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы ограничил доступ к сервису заказа премиальных автомобилей Wheely из-за отказа передавать в ГИС ЕРНИС данные о местонахождение машины в реальном времени, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В Мещанский суд Москвы обратился прокурор с требованием ограничить доступ к сервису заказа премиальных автомобилей с водителем. Согласно документам, поводом к обращению стал отказ сервиса передавать данные о местонахождении машины в реальном времени и данных о водителе в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система адрес" (далее - ГИС ЕРНИС). Данные правила передачи были установлены в 2020 году после заседания антитеррористической комиссии "Об установлении порядка и сроков передачи данных о водителях легковых такси уполномоченному органу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры". Речь шла об обязанности диспетчерских служб заказа легковых такси и перевозчиков, которые должны передавать указанные данные о водителях легковых такси ежедневно в режиме онлайн в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система адрес" (далее - ГИС ЕРНИС). Как указывала прокуратура, "работа сервиса продолжается, имеется возможность заказа автомобиля через программное приложение, однако сведения, указанные в протоколе антитеррористической комиссии, не предоставляются". В связи с этим суд постановил ограничить доступ к приложению. "Определением Мещанского районного суда адрес от 17 апреля 2025 года заявление прокурора удовлетворено, приняты меры предварительной защиты, ограничен доступ к информации, размещенной в сети Интернет на сайте... wheely.com", - говорится в решении районного суда. Кроме того, был ограничен доступ к приложению в AppStore и Google. Представители компании обжаловали решение, однако Мосгорсуд оставил его без изменения.

москва

