"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским

"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским - 31.08.2025, ПРАЙМ

"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским

Лидерам Европейского союза пришлось "отозвать к ноге" Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций насчет встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат... | 31.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-31T22:55+0300

2025-08-31T22:55+0300

2025-08-31T23:07+0300

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Лидерам Европейского союза пришлось "отозвать к ноге" Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций насчет встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так он отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может и вовсе не состояться."Понятно, что громче всех орет "Держи вора!" сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. <…> Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет", — написал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

2025

