"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским
"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским - 31.08.2025, ПРАЙМ
"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским
Лидерам Европейского союза пришлось "отозвать к ноге" Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций насчет встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T22:55+0300
2025-08-31T23:07+0300
общество
киев
германия
сша
владимир зеленский
владимир путин
фридрих мерц
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Лидерам Европейского союза пришлось "отозвать к ноге" Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций насчет встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Так он отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может и вовсе не состояться."Понятно, что громче всех орет "Держи вора!" сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. &lt;…&gt; Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет", — написал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.
общество , киев, германия, сша, владимир зеленский, владимир путин, фридрих мерц, ес
Общество , Киев, ГЕРМАНИЯ, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Фридрих Мерц, ЕС
22:55 31.08.2025 (обновлено: 23:07 31.08.2025)
 
"Коалиция дрессировщиков": в Киеве объяснили, что ЕС сделал с Зеленским

Дубинский: ЕС пришлось позвать Зеленского к ноге в вопросе встречи с Путиным

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Лидерам Европейского союза пришлось "отозвать к ноге" Владимира Зеленского из-за провала его манипуляций насчет встречи с Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Так он отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может и вовсе не состояться.
"Понятно, что громче всех орет "Держи вора!" сам вор. Так и Зеленский, не желая встречаться с Путиным, громче всех кричит о готовности к встрече с ним. <…> Но эта тактика, очевидно, провалилась. Поэтому Мерц вынужден свистком отзывать свою шавку к ноге, объявляя от имени коалиции дрессировщиков, что встречи с Путиным, видимо, уже не будет", — написал он.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.
В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.
ОбществоКиевГЕРМАНИЯСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФридрих МерцЕС
 
 
