Ученые рассказали о новой зоне мощных землетрясений

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.В статье подчеркивается, что Атлантический океан традиционно воспринимался как спокойная зона, однако Португалия, хотя и находится далеко от известных тектонических разломов, неоднократно подвергалась мощным землетрясениям. Это заставило ученых задуматься о причинах повышенной сейсмической активности в этих районах. Согласно источнику, землетрясение в Португалии в 1969 году продемонстрировало характеристики, типичные для зон субдукции, где встречаются литосферные плиты, несмотря на то, что такой зоны в этом регионе нет. В недавнем исследовании специалисты сопоставили данные сейсмических наблюдений с результатами компьютерного моделирования для области абиссальной равнины на юго-западе от Португалии и выявили признаки расслоения земной мантии. Исследование показывает, что на протяжении миллионов лет вода постепенно проникала в горные породы, ослабляя их, что привело к формированию новой потенциальной зоны субдукции в Атлантике. В будущем это может стать причиной мощных землетрясений, цунами и движения литосферных плит, что в конечном счете может привести к объединению Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент.

