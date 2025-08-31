Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые рассказали о новой зоне мощных землетрясений - 31.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250831/zemletryasenie-861545789.html
Ученые рассказали о новой зоне мощных землетрясений
Ученые рассказали о новой зоне мощных землетрясений - 31.08.2025, ПРАЙМ
Ученые рассказали о новой зоне мощных землетрясений
Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в... | 31.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-31T23:03+0300
2025-08-31T23:06+0300
португалия
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b6dfd2719efc6d0f0a3242e059e40d8a.jpg
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.В статье подчеркивается, что Атлантический океан традиционно воспринимался как спокойная зона, однако Португалия, хотя и находится далеко от известных тектонических разломов, неоднократно подвергалась мощным землетрясениям. Это заставило ученых задуматься о причинах повышенной сейсмической активности в этих районах. Согласно источнику, землетрясение в Португалии в 1969 году продемонстрировало характеристики, типичные для зон субдукции, где встречаются литосферные плиты, несмотря на то, что такой зоны в этом регионе нет. В недавнем исследовании специалисты сопоставили данные сейсмических наблюдений с результатами компьютерного моделирования для области абиссальной равнины на юго-западе от Португалии и выявили признаки расслоения земной мантии. Исследование показывает, что на протяжении миллионов лет вода постепенно проникала в горные породы, ослабляя их, что привело к формированию новой потенциальной зоны субдукции в Атлантике. В будущем это может стать причиной мощных землетрясений, цунами и движения литосферных плит, что в конечном счете может привести к объединению Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент.
https://1prime.ru/20250816/earthquake-860808074.html
португалия
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_daa9857aa4f318ad114f21a4d3f59d90.jpg
1920
1920
true
португалия
ПОРТУГАЛИЯ
23:03 31.08.2025 (обновлено: 23:06 31.08.2025)
 
Ученые рассказали о новой зоне мощных землетрясений

Nature Geoscience: под Атлантическим океаном формируется новая зона землетрясений

© fotolia.com / SOMATUSCANIАтлантический океан
Атлантический океан - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
Атлантический океан. Архивное фото
© fotolia.com / SOMATUSCANI
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Под Атлантическим океаном происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
В статье подчеркивается, что Атлантический океан традиционно воспринимался как спокойная зона, однако Португалия, хотя и находится далеко от известных тектонических разломов, неоднократно подвергалась мощным землетрясениям. Это заставило ученых задуматься о причинах повышенной сейсмической активности в этих районах.
Согласно источнику, землетрясение в Португалии в 1969 году продемонстрировало характеристики, типичные для зон субдукции, где встречаются литосферные плиты, несмотря на то, что такой зоны в этом регионе нет. В недавнем исследовании специалисты сопоставили данные сейсмических наблюдений с результатами компьютерного моделирования для области абиссальной равнины на юго-западе от Португалии и выявили признаки расслоения земной мантии.
Исследование показывает, что на протяжении миллионов лет вода постепенно проникала в горные породы, ослабляя их, что привело к формированию новой потенциальной зоны субдукции в Атлантике. В будущем это может стать причиной мощных землетрясений, цунами и движения литосферных плит, что в конечном счете может привести к объединению Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент.
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2025
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
16 августа, 19:52
 
ПОРТУГАЛИЯ
 
 
