Адвокат объяснила, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября

2025-09-01T03:03+0300
2025-09-01T03:03+0300
2025-09-01T03:03+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября в России вступит в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Покупать сим-карты близким родственникам можно, а передавать их друзьям, коллегам и соседям запрещено, уточняет эксперт.Круг лиц, которым разрешено передавать свои сим-карты, указан в Семейном кодексе. Это супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки."За передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц", - пояснила адвокат.По словам Яковлевой, безвозмездная и кратковременная передача сим-карты для личного звонка не считается нарушением. То же касается передачи сим-карт или телефонов сотрудникам государственных органов и экстренных служб для оперативных звонков.Данный закон направлен на снижение числа случаев мошенничества, связанного с телефонными звонками и рассылками, поскольку злоумышленники за рубежом используют чужие сим-карты, чтобы маскировать звонки как российские, делать рассылки с ложной информацией и незаконно оформлять кредиты, подытожила адвокат.
