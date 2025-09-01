Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября - 01.09.2025
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября - 01.09.2025, ПРАЙМ
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября
С 1 сентября в России вступит в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат МКА "Советник-Центр"... | 01.09.2025, ПРАЙМ
сим-карта
общество
технологии
финансы
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября в России вступит в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Покупать сим-карты близким родственникам можно, а передавать их друзьям, коллегам и соседям запрещено, уточняет эксперт.Круг лиц, которым разрешено передавать свои сим-карты, указан в Семейном кодексе. Это супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки."За передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц", - пояснила адвокат.По словам Яковлевой, безвозмездная и кратковременная передача сим-карты для личного звонка не считается нарушением. То же касается передачи сим-карт или телефонов сотрудникам государственных органов и экстренных служб для оперативных звонков.Данный закон направлен на снижение числа случаев мошенничества, связанного с телефонными звонками и рассылками, поскольку злоумышленники за рубежом используют чужие сим-карты, чтобы маскировать звонки как российские, делать рассылки с ложной информацией и незаконно оформлять кредиты, подытожила адвокат.
сим-карта, общество , технологии, финансы
сим-карта, Общество , Технологии, Финансы
Адвокат объяснила, кого оштрафуют за передачу сим-карты с 1 сентября

Адвокат Яковлева: с 1 сентября отдавать сим-карту можно только родственникам

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. С 1 сентября в России вступит в силу закон о штрафах за передачу сим-карт третьим лицам. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Покупать сим-карты близким родственникам можно, а передавать их друзьям, коллегам и соседям запрещено, уточняет эксперт.
Круг лиц, которым разрешено передавать свои сим-карты, указан в Семейном кодексе. Это супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
"За передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц", - пояснила адвокат.
По словам Яковлевой, безвозмездная и кратковременная передача сим-карты для личного звонка не считается нарушением. То же касается передачи сим-карт или телефонов сотрудникам государственных органов и экстренных служб для оперативных звонков.
SIM-карты виртуального сотового оператора Сбербанка Поговорим - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В России запретили делиться сим-картами с третьими лицами
27 августа, 09:08
Данный закон направлен на снижение числа случаев мошенничества, связанного с телефонными звонками и рассылками, поскольку злоумышленники за рубежом используют чужие сим-карты, чтобы маскировать звонки как российские, делать рассылки с ложной информацией и незаконно оформлять кредиты, подытожила адвокат.
 
