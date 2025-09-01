Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" объяснил, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/aeroflot-861612213.html
"Аэрофлот" объяснил, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс
"Аэрофлот" объяснил, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс - 01.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" объяснил, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс
Пассажирам, опоздавшим на рейс "Аэрофлота", для сохранения обратного билета необходимо не ранее чем за 40 минут и не позднее 120 минут после вылета пропущенного | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T20:27+0300
2025-09-01T20:27+0300
бизнес
россия
москва
самара
аэрофлот
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_036562a5ca3c405e19f4113cb5d99d3e.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажирам, опоздавшим на рейс "Аэрофлота", для сохранения обратного билета необходимо не ранее чем за 40 минут и не позднее 120 минут после вылета пропущенного самолета обратиться в авиакомпанию, объяснил перевозчик в своем Telegram-канале. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября могут воспользоваться обратным билетом. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. "Пассажиры, которые опоздали на регистрацию или посадку, смогут воспользоваться оставшимися сегментами перелёта. Для этого необходимо не ранее чем за 40 минут до вылета и не позднее 120 минут после вылета пропущенного рейса обратиться в офис собственных продаж "Аэрофлота" в аэропорту", - сообщили в компании. Там подчеркнули, что до следующего после пропущенного полётного сегмента должно быть как минимум 24 часа. Также для сохранения билета необходимо заплатить сервисный сбор. "Пассажир, который купил билет Москва - Самара - Москва, и опоздал на рейс из "Шереметьево", может оплатить сбор и воспользоваться обратным перелётом между Самарой и Москвой", - приводит пример компания.
https://1prime.ru/20250827/subsidii-861346041.html
москва
самара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_f19b4ae2941b469e2d54abab45b59f04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, самара, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САМАРА, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
20:27 01.09.2025
 
"Аэрофлот" объяснил, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс

Аэрофлот: опоздавшим на рейс нужно обратиться в компанию для сохранения обратного билета

© Фото : Sergey KustovСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© Фото : Sergey Kustov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажирам, опоздавшим на рейс "Аэрофлота", для сохранения обратного билета необходимо не ранее чем за 40 минут и не позднее 120 минут после вылета пропущенного самолета обратиться в авиакомпанию, объяснил перевозчик в своем Telegram-канале.
Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября могут воспользоваться обратным билетом. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ.
"Пассажиры, которые опоздали на регистрацию или посадку, смогут воспользоваться оставшимися сегментами перелёта. Для этого необходимо не ранее чем за 40 минут до вылета и не позднее 120 минут после вылета пропущенного рейса обратиться в офис собственных продаж "Аэрофлота" в аэропорту", - сообщили в компании.
Там подчеркнули, что до следующего после пропущенного полётного сегмента должно быть как минимум 24 часа. Также для сохранения билета необходимо заплатить сервисный сбор.
"Пассажир, который купил билет Москва - Самара - Москва, и опоздал на рейс из "Шереметьево", может оплатить сбор и воспользоваться обратным перелётом между Самарой и Москвой", - приводит пример компания.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
"Аэрофлот" расширил программу субсидированных перевозок
27 августа, 18:50
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАМАРААэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала