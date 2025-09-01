https://1prime.ru/20250901/aeroflot-861612213.html
"Аэрофлот" объяснил, как сохранить обратный билет при опоздании на рейс
2025-09-01T20:27+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажирам, опоздавшим на рейс "Аэрофлота", для сохранения обратного билета необходимо не ранее чем за 40 минут и не позднее 120 минут после вылета пропущенного самолета обратиться в авиакомпанию, объяснил перевозчик в своем Telegram-канале. Опоздавшие на авиарейс пассажиры российских авиакомпаний с 1 сентября могут воспользоваться обратным билетом. Ранее при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. "Пассажиры, которые опоздали на регистрацию или посадку, смогут воспользоваться оставшимися сегментами перелёта. Для этого необходимо не ранее чем за 40 минут до вылета и не позднее 120 минут после вылета пропущенного рейса обратиться в офис собственных продаж "Аэрофлота" в аэропорту", - сообщили в компании. Там подчеркнули, что до следующего после пропущенного полётного сегмента должно быть как минимум 24 часа. Также для сохранения билета необходимо заплатить сервисный сбор. "Пассажир, который купил билет Москва - Самара - Москва, и опоздал на рейс из "Шереметьево", может оплатить сбор и воспользоваться обратным перелётом между Самарой и Москвой", - приводит пример компания.
