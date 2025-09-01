https://1prime.ru/20250901/afganistan-861581009.html

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек

происшествия

общество

МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек, поиски погибших и раненых продолжаются, сообщили власти страны. "Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", - говорится в сообщении. Известно также о более 2 тысячах пострадавших в Кунаре и других провинциях страны. Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются, однако они носят ограниченный характер в труднодоступных районах страны. Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага - до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага - в восемь километров, магнитуду - в 6,0.

