Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек - 01.09.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек
2025-09-01T12:21+0300
2025-09-01T12:21+0300
происшествия
общество
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек, поиски погибших и раненых продолжаются, сообщили власти страны. "Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", - говорится в сообщении. Известно также о более 2 тысячах пострадавших в Кунаре и других провинциях страны. Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются, однако они носят ограниченный характер в труднодоступных районах страны. Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага - до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага - в восемь километров, магнитуду - в 6,0.
2025
общество
Происшествия, Общество
12:21 01.09.2025
 
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек, поиски продолжаются

Окраина Кабула
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек, поиски погибших и раненых продолжаются, сообщили власти страны.
"Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек", - говорится в сообщении.
Известно также о более 2 тысячах пострадавших в Кунаре и других провинциях страны.
Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются, однако они носят ограниченный характер в труднодоступных районах страны.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага - до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага - в восемь километров, магнитуду - в 6,0.
