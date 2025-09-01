Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения - 01.09.2025
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения - 01.09.2025, ПРАЙМ
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС, сказал РИА Новости... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T15:47+0300
2025-09-01T15:47+0300
россия
общество
афганистан
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/30/834453046_0:323:2885:1946_1920x0_80_0_0_fc2f9173ccec2962d538ad3ecfb39d22.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Обратились, и наш МЧС работает над этим", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, информации о том, пострадали ли россияне при землетрясении, на данный момент нет, но, по его словам, вероятность, что в затронутых землетрясением районах могли находиться граждане России, невелика. Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана, сообщил в понедельник новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям. В районах стихийного бедствия продолжаются спасательные операции. По данным местных властей, дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями.
афганистан
россия, общество, афганистан, мчс
РОССИЯ, Общество , АФГАНИСТАН, МЧС
Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Кабулов: Афганистан обратился к России за помощью в устранении последствий землетрясения

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Обратились, и наш МЧС работает над этим", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, информации о том, пострадали ли россияне при землетрясении, на данный момент нет, но, по его словам, вероятность, что в затронутых землетрясением районах могли находиться граждане России, невелика.
Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана, сообщил в понедельник новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям. В районах стихийного бедствия продолжаются спасательные операции. По данным местных властей, дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями.
Окраина Кабула - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
