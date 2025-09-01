Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

https://1prime.ru/20250901/afganistan-861601890.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Афганские власти обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, запрос рассматривается по линии МЧС, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. "Обратились, и наш МЧС работает над этим", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, информации о том, пострадали ли россияне при землетрясении, на данный момент нет, но, по его словам, вероятность, что в затронутых землетрясением районах могли находиться граждане России, невелика. Более 800 человек погибли и около 3 тысяч ранены в результате землетрясения, затронувшего в ночь на понедельник восточные и центральные провинции Афганистана, сообщил в понедельник новостной портал Tolo news со ссылкой на управление по готовности к стихийным бедствиям. В районах стихийного бедствия продолжаются спасательные операции. По данным местных властей, дороги, ведущие в уезды Мазар, Чауки и Нургуль провинции Кунар, заблокированы оползнями.

