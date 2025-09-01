Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым - 01.09.2025
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Турпоток в Крым за январь-август этого года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, уже отдохнуло 5,3 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. "Турпоток в Крым в январе–августе текущего года превысил 5,3 миллиона человек. Это на 16% больше, чем в 2024 году" , - написал Аксенов в соцсети Max. По данным министерства курортов и туризма Крыма, как сообщил Аксенов, за лето на полуострове отдохнули 3,775 миллионов человек, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал август, за этот месяц Крым принял более 1,5 миллиона отдыхающих – на 20% больше, чем в минувшем году. Что касается логистики, то 61% отдыхающих прибыл в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% – по железной дороге, 16% – через исторические регионы. Больше всего туристов, 43%, принял Южный берег, более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% – восточное, сообщил глава региона. Средний уровень загрузки средств размещения в июне-августе составил 70%, это на 9% выше, чем в прошлом году. Больше всего были загружены объекты размещения города Саки – 78%, а также Евпатории и Ялты – 77 и 76% соответственно. Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране, отметил Аксенов. Он поблагодарил работников отрасли за самоотверженный труд и профессионализм. По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
13:47 01.09.2025
 
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Аксенов: в Крыму за 8 месяцев отдохнуло 5,3 миллиона человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Турпоток в Крым за январь-август этого года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, уже отдохнуло 5,3 миллиона человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Турпоток в Крым в январе–августе текущего года превысил 5,3 миллиона человек. Это на 16% больше, чем в 2024 году" , - написал Аксенов в соцсети Max.
По данным министерства курортов и туризма Крыма, как сообщил Аксенов, за лето на полуострове отдохнули 3,775 миллионов человек, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Самым популярным стал август, за этот месяц Крым принял более 1,5 миллиона отдыхающих – на 20% больше, чем в минувшем году.
Что касается логистики, то 61% отдыхающих прибыл в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 23% – по железной дороге, 16% – через исторические регионы. Больше всего туристов, 43%, принял Южный берег, более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% – восточное, сообщил глава региона.
Средний уровень загрузки средств размещения в июне-августе составил 70%, это на 9% выше, чем в прошлом году. Больше всего были загружены объекты размещения города Саки – 78%, а также Евпатории и Ялты – 77 и 76% соответственно. Эксперты отмечают, что Крым стал лидером по росту турпотока в стране, отметил Аксенов. Он поблагодарил работников отрасли за самоотверженный труд и профессионализм.
По итогам 2024 года турпоток в Крым превысил 6 миллионов человек. В 2023 году Крым принял 5,2 миллиона туристов. В 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
