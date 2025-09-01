https://1prime.ru/20250901/aktsii-861557218.html
Российский рынок акций растет на старте торгов понедельника
2025-09-01T07:52+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
акции
торги
мосбиржа
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале утренней сессии понедельника - на 0,47%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск рос на 0,47%, до 2 913,01 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
