Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в понедельник - 01.09.2025
Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в понедельник
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 01.09.2025
2025-09-01T07:52+0300
2025-09-01T07:52+0300
экономика
рынок
торги
акции
атр
азиатско-тихоокеанский регион
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,12% - до 3 862,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 2 448,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 25 513 пунктов. Японский Nikkei 225 снижался на 1,16% - до 42 044,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,14%, до 3 149,73 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,61%, до 8 918,6 пункта. Трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Так, бумаги Alibaba подскакивают на торгах в Гонконге более чем на 17%, компания ранее сообщила о продолжающемся росте выручки от продуктов, связанных с искусственным интеллектом. Как отмечают аналитики, это подтверждает мнение о том, что китайский техсектор начинает сокращать отставание от американских компаний в таких ключевых областях, как ИИ. "В то время, как глобальный технологический сектор по-прежнему занят геополитикой, ... некоторые китайские технологические компании постепенно набирают обороты – не из-за ажиотажа, а благодаря реальному росту доходов в сфере искусственного интеллекта и облачных технологий", - цитирует агентство Блумберг слова стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Мировые рынки также следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
азиатско-тихоокеанский регион
рынок, торги, акции, атр, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Акции, АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион
Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики в понедельник

Фондовые индексы АТР не демонстрируют четкой динамики в понедельник

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют четкой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,12% - до 3 862,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,21%, до 2 448,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,74%, до 25 513 пунктов. Японский Nikkei 225 снижался на 1,16% - до 42 044,5 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,14%, до 3 149,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 8 918,6 пункта.
Трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Так, бумаги Alibaba подскакивают на торгах в Гонконге более чем на 17%, компания ранее сообщила о продолжающемся росте выручки от продуктов, связанных с искусственным интеллектом.
Как отмечают аналитики, это подтверждает мнение о том, что китайский техсектор начинает сокращать отставание от американских компаний в таких ключевых областях, как ИИ.
"В то время, как глобальный технологический сектор по-прежнему занят геополитикой, ... некоторые китайские технологические компании постепенно набирают обороты – не из-за ажиотажа, а благодаря реальному росту доходов в сфере искусственного интеллекта и облачных технологий", - цитирует агентство Блумберг слова стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Мировые рынки также следят за ситуацией вокруг импортных пошлин США. Ранее апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины так, как это было сделано, поэтому большинство из них незаконны, однако инстанция оставила в силе их действие до слушаний в верховном суде 14 октября.
