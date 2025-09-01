https://1prime.ru/20250901/aviakompanija-861552212.html

Авиакомпании смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам

Авиакомпании смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам - 01.09.2025, ПРАЙМ

Авиакомпании смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам

Российские авиакомпании с 1 сентября смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам, ранее перевозчики направляли такие заявления в письменной... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T00:49+0300

2025-09-01T00:49+0300

2025-09-01T00:49+0300

бизнес

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861552212.jpg?1756676947

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании с 1 сентября смогут подавать онлайн-заявки на допуск к международным рейсам, ранее перевозчики направляли такие заявления в письменной форме в межведомственную комиссию при Минтрансе РФ. Минтранс в декабре опубликовал проект приказа, предполагающий с 1 марта 2025 года прием заявок на допуск авиакомпаний к международным рейсам в онлайн-формате. Позже ведомство перенесло на 1 сентября 2025 года срок вступления в силу новых правил. Основным изменением условий допуска является возможность авиакомпаний направлять заявления на получение прав на выполнение международных воздушных перевозок в электронном виде через портал государственных услуг (ЕПГУ). Новые правила позволят обеспечить сбалансированный подход к открытию новых международных маршрутов, учитывая необходимость удовлетворения спроса на воздушные перевозки внутри страны, сообщали в Минтрансе.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф