Арктический институт сообщил о расколе крупнейшего в мире айсберга

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь за лето сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1 000 квадратных километров и раскололся на части. От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров", - говорится в сообщении. Ученые уточнили, что за три зимних антарктических месяца айсберг потерял 36% своей площади. "В начале июня его площадь составляла 2 730 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравним с Санкт-Петербургом", - отметили в институте. По данным ученых, сегодня айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.

