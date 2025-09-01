Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арктический институт сообщил о расколе крупнейшего в мире айсберга - 01.09.2025
Арктический институт сообщил о расколе крупнейшего в мире айсберга
Арктический институт сообщил о расколе крупнейшего в мире айсберга - 01.09.2025, ПРАЙМ
Арктический институт сообщил о расколе крупнейшего в мире айсберга
Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь за лето сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:53+0300
2025-09-01T12:53+0300
климат
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь за лето сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1 000 квадратных километров и раскололся на части. От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров", - говорится в сообщении. Ученые уточнили, что за три зимних антарктических месяца айсберг потерял 36% своей площади. "В начале июня его площадь составляла 2 730 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравним с Санкт-Петербургом", - отметили в институте. По данным ученых, сегодня айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
климат
климат
12:53 01.09.2025
 
Арктический институт сообщил о расколе крупнейшего в мире айсберга

ААНИИ: крупнейший в мире айсберг А23а за три месяца потерял около 36% площади

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на части, его площадь за лето сократилась примерно на тысячу квадратных километров, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1 000 квадратных километров и раскололся на части. От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Ученые уточнили, что за три зимних антарктических месяца айсберг потерял 36% своей площади.
"В начале июня его площадь составляла 2 730 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 квадратных километров и теперь сравним с Санкт-Петербургом", - отметили в институте.
По данным ученых, сегодня айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. Весной 2024 года он неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.
Президент РСПП Александр Шохин
Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, заявил Шохин
18 июня, 16:24
 
климат
 
 
