Азиатский банк увеличил финансирование Рогунской ГЭС на $70 млн
ДУШАНБЕ, 1 сен – ПРАЙМ. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) принял решение увеличить финансирование Рогунской ГЭС с 430 до 500 миллионов долларов по итогам встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом АБИИ Цзин Лицюнем в городе Тяньцзине в рамках заседания Совета глав государств – членов ШОС, сообщает пресс-служба главы государства. "Азиатский банк инфраструктурных инвестиций принял решение увеличить финансирование Рогунской ГЭС до 500 миллионов долларов , уже участвуя в реализации четырех инвестиционных проектов в Таджикистане на общую сумму более чем в 430 миллионов долларов, включая строительство Рогунской ГЭС и автомобильного моста протяженностью 920 метров в Нурабадском районе, вблизи гидроузла", - говорится в сообщении. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области зелёной энергетики, включая строительство и модернизацию электростанций различной мощности, а также ввод в эксплуатацию солнечных и ветряных установок. Была признана необходимой финансовая поддержка банка для реализации проектов в области управления водными ресурсами, снижения рисков наводнений и оползней, а также привлечения современных технологий контроля и мониторинга. В 2024 году правительство Таджикистана договорилось о пакетах финансирования с консорциумом многосторонних и двусторонних партнеров для покрытия около 50% из необходимых 6,4 миллиарда долларов для завершения проекта к 2035 году. Достройка Рогунской ГЭС началась в 2016 году, уже инвестировано более 3 миллиардов долларов для ввода в эксплуатацию первых двух из шести турбин (третья ожидается в 2026 году). После завершения проекта в 2035 году мощность энергогенерации страны вырастет более чем на 50%, что позволит решить проблему дефицита электричества и экспортировать около 60% выработки в Центральную Азию. Рогунская ГЭС – самый крупный гидроэнергетический объект Таджикистана с проектной высотой плотины в 335 метров, которая станет самой высокой в мире. Гидроузел возводится в 110 километрах восточнее Душанбе. Ожидается, что после полной сдачи ГЭС в эксплуатацию годовой объем выработки электроэнергии составит свыше 14,5 миллиардов кВт.ч. В машинном зале станции будут установлены 6 агрегатов мощностью 630 МВт каждый, сейчас на станции работают две турбины, введенные в строй в 2018 и 2019 годах, запуск последнего агрегата ожидается в 2029 году. По данным Минэнерго, в 2024 году Рогунская ГЭС выработала 1,220 миллиардов кВт.ч электроэнергии, что составляет 5,5% в общем объеме выработанного в республике электричества.
