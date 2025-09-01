https://1prime.ru/20250901/banki-861548862.html
Банки обязали проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банки в России, которые оформили клиенту платежную карту, теперь обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник, соответствующая норма закона вступила в силу.
С 1 июня в России вступил в силу закон, направленный на защиту граждан от мошенников, среди новаций - проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах, но эта мера заработала с 1 сентября.
Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации, для определения воздействия на человека мошенников. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки.
Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это смс-сообщение или пуш-уведомление.
Среди признаков возможного мошенничества — нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Банк будет учитывать непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте.
Еще один признак — наличие у кредитной организации информации, что как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму.
В перечне подозрительных признаков также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ. Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.
Председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков считает, что норма закона направлена на то, чтобы минимизировать риски потери клиентами их денежных средств и никак не повлияет на объемы снятия наличных.
"Блокироваться будут только отдельные операции, которых на самом деле незначительное количество. Даже если операция снятия наличных в банкомате заблокируется, всегда можно обратиться в отделение банка. Там разберутся в ситуации и выдадут наличные", - пояснил он.
