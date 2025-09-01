Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банки обязали проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/banki-861548862.html
Банки обязали проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников
Банки обязали проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников - 01.09.2025, ПРАЙМ
Банки обязали проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников
Банки в России, которые оформили клиенту платежную карту, теперь обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T00:17+0300
2025-09-01T00:17+0300
банки
финансы
россия
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861548862.jpg?1756675064
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банки в России, которые оформили клиенту платежную карту, теперь обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник, соответствующая норма закона вступила в силу. С 1 июня в России вступил в силу закон, направленный на защиту граждан от мошенников, среди новаций - проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах, но эта мера заработала с 1 сентября. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации, для определения воздействия на человека мошенников. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это смс-сообщение или пуш-уведомление. Среди признаков возможного мошенничества — нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Банк будет учитывать непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте. Еще один признак — наличие у кредитной организации информации, что как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму. В перечне подозрительных признаков также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ. Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт. Председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков считает, что норма закона направлена на то, чтобы минимизировать риски потери клиентами их денежных средств и никак не повлияет на объемы снятия наличных. "Блокироваться будут только отдельные операции, которых на самом деле незначительное количество. Даже если операция снятия наличных в банкомате заблокируется, всегда можно обратиться в отделение банка. Там разберутся в ситуации и выдадут наличные", - пояснил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, Банк России
00:17 01.09.2025
 
Банки обязали проверять, не находится ли клиент под воздействием мошенников

Банки в России обязали проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Банки в России, которые оформили клиенту платежную карту, теперь обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник, соответствующая норма закона вступила в силу.
С 1 июня в России вступил в силу закон, направленный на защиту граждан от мошенников, среди новаций - проверка банками на подозрительность снятия наличных в банкоматах, но эта мера заработала с 1 сентября.
Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации, для определения воздействия на человека мошенников. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки.
Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это смс-сообщение или пуш-уведомление.
Среди признаков возможного мошенничества — нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Банк будет учитывать непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте.
Еще один признак — наличие у кредитной организации информации, что как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму.
В перечне подозрительных признаков также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ. Отдельные критерии предусмотрены для снятия денег с использованием токенизированных карт.
Председатель экспертного совета ассоциации "НДО" Дмитрий Поляков считает, что норма закона направлена на то, чтобы минимизировать риски потери клиентами их денежных средств и никак не повлияет на объемы снятия наличных.
"Блокироваться будут только отдельные операции, которых на самом деле незначительное количество. Даже если операция снятия наличных в банкомате заблокируется, всегда можно обратиться в отделение банка. Там разберутся в ситуации и выдадут наличные", - пояснил он.
 
БанкиФинансыРОССИЯбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала