Стоимость бензина Аи-95 на бирже растет четвертую торговую сессию подряд

2025-09-01T14:33+0300

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже растет в течение четырех торговых сессий подряд: только за понедельник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 1,6%, до 80 319 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Цена на марку Аи-92 к закрытию сессии также увеличилась - на 1,54%, до 69 476 рублей за тонну. Всего за август бензин Аи-92 подорожал на 3,87%, Аи-95 - на 3,78%. Тонна летнего дизельного топлива в понедельник выросла в цене на 0,42%, до 60 585 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 1,02%, до 19 603 рублей за тонну, мазута - на 0,98%, до 22 502 рублей. При этом авиакеросин подешевел на 0,9% - до 71 320 рублей за тонну. Правительство РФ в прошлую среду сообщило о продлении на сентябрь запрета на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Кроме того, вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов для надежного обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.

