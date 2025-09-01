Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе - 01.09.2025
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе
Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в августе снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 877 | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в августе снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 877 тысяч тонн, при этом продажи дизельного топлива выросли на 6,6%, до 1,686 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 513 тысяч тонн, Аи-95 - на 6,5%, до 359 тысяч тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил за август 3,222 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 194,728 миллиарда рублей, снизившись за год на 1,2%. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
14:59 01.09.2025
 
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе

Объем торгов бензином на Петербургской бирже в августе снизился на 4,3%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в августе снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 877 тысяч тонн, при этом продажи дизельного топлива выросли на 6,6%, до 1,686 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 513 тысяч тонн, Аи-95 - на 6,5%, до 359 тысяч тонн.
Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил за август 3,222 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в прошлом году.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 194,728 миллиарда рублей, снизившись за год на 1,2%.
Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
Стоимость бензина Аи-95 на бирже растет четвертую торговую сессию подряд
Заголовок открываемого материала