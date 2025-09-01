https://1prime.ru/20250901/benzin-861597310.html
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе - 01.09.2025, ПРАЙМ
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе
Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в августе снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 877 | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T14:59+0300
2025-09-01T14:59+0300
2025-09-01T14:59+0300
экономика
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в августе снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 877 тысяч тонн, при этом продажи дизельного топлива выросли на 6,6%, до 1,686 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 513 тысяч тонн, Аи-95 - на 6,5%, до 359 тысяч тонн. Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил за август 3,222 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 194,728 миллиарда рублей, снизившись за год на 1,2%. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/20250901/benzin-861595047.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Продажи бензина на Петербургской бирже снизились в августе
Объем торгов бензином на Петербургской бирже в августе снизился на 4,3%
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Петербургской бирже в натуральном выражении в августе снизился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 877 тысяч тонн, при этом продажи дизельного топлива выросли на 6,6%, до 1,686 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
В том числе объем реализации Аи-92 за отчетный период снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 513 тысяч тонн, Аи-95 - на 6,5%, до 359 тысяч тонн.
Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил за август 3,222 миллиона тонн, что на 1,6% больше, чем в прошлом году.
В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 194,728 миллиарда рублей, снизившись за год на 1,2%.
Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
Стоимость бензина Аи-95 на бирже растет четвертую торговую сессию подряд