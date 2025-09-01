Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов - 01.09.2025
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов - 01.09.2025, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА... | 01.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике. "С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании. Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании. По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Аэроэкспресс, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
09:15 01.09.2025
 
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов

"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда до 90 дней

© РИА Новости . Алексей Майшев | Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево
Пассажиры на перроне нового железнодорожного терминала для поездов Аэроэкспресс в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике.
"С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании.
Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании.
По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.
