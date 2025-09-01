https://1prime.ru/20250901/bilety-861562685.html
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов - 01.09.2025, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:15+0300
2025-09-01T09:15+0300
2025-09-01T09:15+0300
бизнес
туризм
россия
аэроэкспресс
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861562282_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_abad5a2984e6e36ed9b224070d2feae0.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике. "С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании. Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании. По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.
https://1prime.ru/20250311/aeroekspress-855670771.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861562282_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_92b64a9edb561bf7fd2ce28dea6f71a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, аэроэкспресс, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Аэроэкспресс, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов
"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда до 90 дней
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике.
"С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании.
Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании.
По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.
Поезда "Аэроэкспресс" восстановили график движения до "Домодедово"