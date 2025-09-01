https://1prime.ru/20250901/bilety-861562685.html

"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов

"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов - 01.09.2025, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов

Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T09:15+0300

2025-09-01T09:15+0300

2025-09-01T09:15+0300

бизнес

туризм

россия

аэроэкспресс

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861562282_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_abad5a2984e6e36ed9b224070d2feae0.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" теперь могут купить электронный билет на поезд за 90 дней до поездки, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике. "С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", - рассказали в компании. Уточняется, что изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании. По словам генерального директора "Аэроэкспресса" Андрея Акимова, такое изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы.

https://1prime.ru/20250311/aeroekspress-855670771.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, аэроэкспресс, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево