Московская биржа планирует в первом квартале 2026 года запустить CDS - 01.09.2025
2025-09-01T00:36+0300
2025-09-01T00:36+0300
рынок
финансы
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в первом квартале 2026 года предложить участникам рынка возможность заключать сделки с кредитно-дефолтными свопами (CDS), рассказал журналистам директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов. "Сегодня с помощью рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи можно хеджировать валютные и процентные риски. В первом квартале 2026 года мы планируем запустить CDS - деривативный инструмент для хеджирования кредитных рисков, риска дефолта эмитента", - сказал он. По его словам, CDS будут запущены на эмитентов, которые имеют публичный долг - размещенные на Московской бирже облигации. Такое решение биржа приняла вместе с профессиональным сообществом. "На первом этапе мы говорим о пяти-семи первоклассных эмитентах, дальше будем смотреть, как будет развиваться рынок. На втором этапе речь может идти уже о 17-18 эмитентах", - рассказал Локтионов. CDS предоставляет колоссальные возможности с точки зрения управления своими активами, управления рисками, отметил он. По мнению Локтионова, инструмент CDS в первую очередь будет интересен держателям публичного долга, в том числе фондам и управляющим компаниям, для хеджирования кредитного риска эмитентов. Банки смогут использовать CDS для хеджирования кредитных портфелей и управления нормативными требованиями при условии адаптации банковского регулирования. Инструмент также будет востребован инвесторами для спекулятивных и арбитражных стратегий, в том числе торговли кредитным спредом и создания синтетических позиций по облигациям. "До 2022 года CDS на нашем рынке заключались российскими банками, но по иностранному праву - контрагентами всегда были нерезиденты. Теперь CDS начнут работать в российском праве", - сказал он. Локтионов уточнил, что в конце 2025 года планируется предоставить участникам рынка возможность протестировать этот продукт. "Помимо CDS, мы планируем запустить на рынке СПФИ еще один инструмент - опционы на процентные ставки (CAP и FLOOR процентных деривативов). С помощью этого инструмента можно зафиксировать процентную ставку как сверху, так и снизу", - рассказал он.
рынок, финансы
Рынок, Финансы
00:36 01.09.2025
 
Московская биржа планирует в первом квартале 2026 года запустить CDS

Московская биржа в первом квартале 2026 года предложит возможность заключать сделки с CDS

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в первом квартале 2026 года предложить участникам рынка возможность заключать сделки с кредитно-дефолтными свопами (CDS), рассказал журналистам директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов.
"Сегодня с помощью рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской биржи можно хеджировать валютные и процентные риски. В первом квартале 2026 года мы планируем запустить CDS - деривативный инструмент для хеджирования кредитных рисков, риска дефолта эмитента", - сказал он.
По его словам, CDS будут запущены на эмитентов, которые имеют публичный долг - размещенные на Московской бирже облигации. Такое решение биржа приняла вместе с профессиональным сообществом.
"На первом этапе мы говорим о пяти-семи первоклассных эмитентах, дальше будем смотреть, как будет развиваться рынок. На втором этапе речь может идти уже о 17-18 эмитентах", - рассказал Локтионов.
CDS предоставляет колоссальные возможности с точки зрения управления своими активами, управления рисками, отметил он.
По мнению Локтионова, инструмент CDS в первую очередь будет интересен держателям публичного долга, в том числе фондам и управляющим компаниям, для хеджирования кредитного риска эмитентов. Банки смогут использовать CDS для хеджирования кредитных портфелей и управления нормативными требованиями при условии адаптации банковского регулирования. Инструмент также будет востребован инвесторами для спекулятивных и арбитражных стратегий, в том числе торговли кредитным спредом и создания синтетических позиций по облигациям.
"До 2022 года CDS на нашем рынке заключались российскими банками, но по иностранному праву - контрагентами всегда были нерезиденты. Теперь CDS начнут работать в российском праве", - сказал он.
Локтионов уточнил, что в конце 2025 года планируется предоставить участникам рынка возможность протестировать этот продукт.
"Помимо CDS, мы планируем запустить на рынке СПФИ еще один инструмент - опционы на процентные ставки (CAP и FLOOR процентных деривативов). С помощью этого инструмента можно зафиксировать процентную ставку как сверху, так и снизу", - рассказал он.
 
Заголовок открываемого материала