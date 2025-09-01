https://1prime.ru/20250901/birzha-861552471.html

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Московская биржа стала обращать внимание на комплаенс-готовность компаний к выходу на публичный рынок, рассказала журналистам директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "Мы стали обращать внимание на комплаенс-готовность компаний к выходу на публичный рынок: на наличие процедур по внутреннему контролю и контролю за инсайдерской информацией и манипулированием", - сказала она. Логинова отметила, что биржа также подчеркивает важность due diligence (процедуры проверки объекта сделки) при выходе на рынок. "Есть вопросы по качеству due diligence в любом типе сделки, которая выходит на рынок, будь то облигация, пре-IPO или IPO", - сказала она. По словам Логиновой, на самом деле due diligence в первую очередь нужен самому эмитенту. "Потому что, пройдя due diligence и отразив все его результаты в проспекте в виде описания бизнеса и его основных рисков, эмитент будет лучше защищен от потенциальных исков за введение инвесторов в заблуждение", - пояснила она.

