Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника - 01.09.2025
Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника
рынок
торги
индексы
европа
сша
лондон
dax
goldman sachs
stoxx europe 600
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили первый торговый день сентября в плюсе на фоне корпоративных новостей и прогнозов аналитиков по росту рынка региона, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1% - до 9 196,34 пункта, французский CAC 40- на 0,05%, до 7 707,9 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 902,21 пункта. Аналитики полагают, что фондовый рынок Европы будет демонстрировать рост в ближайшие месяцы. Как уточняет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs, индекс Stoxx Europe 600 может вырасти на 2% - до примерно 560 пунктов к концу 2025 года. Эксперты указывают, что на положительную динамику европейских акций влияет "растущее желание инвесторов диверсифицироваться от позиций в США, как из-за слабости доллара, так и из-за сосредоточенной позиции в технологиях". Участники рынка в понедельник обратили внимание на корпоративные новости. Бумаги датской энергетической Orsted в Копенгагене подорожали на 3,55%. Ранее Норвежская энергетическая Equinor объявила о том, что поддержит допэмиссию Orsted и приобретет новые акции компании на сумму до примерно 939 миллионов долларов. Акции сети быстрого питания Domino's Pizza в Лондоне выросли в цене на 8,76% после того, как компания, по данным агентства Рейтер, подтвердила свой прогноз по прибыли на 2025 год.
рынок, торги, индексы, европа, сша, лондон, dax, goldman sachs, stoxx europe 600
Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, США, ЛОНДОН, DAX, Goldman Sachs, Stoxx Europe 600
20:59 01.09.2025
 
Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника

Биржи Европы закрылись в плюсе на корпоративных новостях и прогнозах по росту рынка

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили первый торговый день сентября в плюсе на фоне корпоративных новостей и прогнозов аналитиков по росту рынка региона, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1% - до 9 196,34 пункта, французский CAC 40- на 0,05%, до 7 707,9 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 902,21 пункта.
Аналитики полагают, что фондовый рынок Европы будет демонстрировать рост в ближайшие месяцы. Как уточняет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs, индекс Stoxx Europe 600 может вырасти на 2% - до примерно 560 пунктов к концу 2025 года.
Эксперты указывают, что на положительную динамику европейских акций влияет "растущее желание инвесторов диверсифицироваться от позиций в США, как из-за слабости доллара, так и из-за сосредоточенной позиции в технологиях".
Участники рынка в понедельник обратили внимание на корпоративные новости. Бумаги датской энергетической Orsted в Копенгагене подорожали на 3,55%. Ранее Норвежская энергетическая Equinor объявила о том, что поддержит допэмиссию Orsted и приобретет новые акции компании на сумму до примерно 939 миллионов долларов.
Акции сети быстрого питания Domino's Pizza в Лондоне выросли в цене на 8,76% после того, как компания, по данным агентства Рейтер, подтвердила свой прогноз по прибыли на 2025 год.
