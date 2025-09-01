https://1prime.ru/20250901/birzha-861612615.html

Фондовые индексы Европы выросли по итогам понедельника

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили первый торговый день сентября в плюсе на фоне корпоративных новостей и прогнозов аналитиков по росту рынка региона, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1% - до 9 196,34 пункта, французский CAC 40- на 0,05%, до 7 707,9 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 902,21 пункта. Аналитики полагают, что фондовый рынок Европы будет демонстрировать рост в ближайшие месяцы. Как уточняет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs, индекс Stoxx Europe 600 может вырасти на 2% - до примерно 560 пунктов к концу 2025 года. Эксперты указывают, что на положительную динамику европейских акций влияет "растущее желание инвесторов диверсифицироваться от позиций в США, как из-за слабости доллара, так и из-за сосредоточенной позиции в технологиях". Участники рынка в понедельник обратили внимание на корпоративные новости. Бумаги датской энергетической Orsted в Копенгагене подорожали на 3,55%. Ранее Норвежская энергетическая Equinor объявила о том, что поддержит допэмиссию Orsted и приобретет новые акции компании на сумму до примерно 939 миллионов долларов. Акции сети быстрого питания Domino's Pizza в Лондоне выросли в цене на 8,76% после того, как компания, по данным агентства Рейтер, подтвердила свой прогноз по прибыли на 2025 год.

