Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по еврозоне - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/birzhi-861583520.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по еврозоне
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по еврозоне - 01.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по еврозоне
Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов. | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:29+0300
2025-09-01T12:29+0300
экономика
рынок
индексы
торги
европа
германия
франция
dax
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов. По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,2% - до 9 205,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 719,84 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 23 995,72 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле. Предварительные данные предполагали значение на уровне в 50,5 пункта. Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии также поднялся до максимума за 3 года в 49,8 пункта с 49,1 пункта в июле, при этом показатель оказался чуть ниже предварительной оценки. Во Франции индекс вырос до 50,4 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта. Также в понедельник Евростат опубликовал статистику по рынку труда еврозоны. Как прогнозируют аналитики, безработица в странах европейского валютного блока в июле осталась на уровне июня в 6,2%.
https://1prime.ru/20250901/yuan-861574732.html
европа
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, европа, германия, франция, dax, евростат
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, DAX, Евростат
12:29 01.09.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по еврозоне

Биржи Европы растут после публикации статистики по еврозоне

© flickr.com / jam_90s%Лондонская фондовая биржа
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,2% - до 9 205,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 719,84 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 23 995,72 пункта.
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле. Предварительные данные предполагали значение на уровне в 50,5 пункта.
Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии также поднялся до максимума за 3 года в 49,8 пункта с 49,1 пункта в июле, при этом показатель оказался чуть ниже предварительной оценки.
Во Франции индекс вырос до 50,4 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта.
Также в понедельник Евростат опубликовал статистику по рынку труда еврозоны. Как прогнозируют аналитики, безработица в странах европейского валютного блока в июле осталась на уровне июня в 6,2%.
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Курс юаня переходит к росту в первые часы торгов на Московской бирже
11:15
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯDAXЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала