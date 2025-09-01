https://1prime.ru/20250901/birzhi-861583520.html
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по еврозоне
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после публикации макростатистики по еврозоне, следует из данных торгов. По состоянию на 12.20 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,2% - до 9 205,65 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 719,84 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 23 995,72 пункта. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе вырос до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле. Предварительные данные предполагали значение на уровне в 50,5 пункта. Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии также поднялся до максимума за 3 года в 49,8 пункта с 49,1 пункта в июле, при этом показатель оказался чуть ниже предварительной оценки. Во Франции индекс вырос до 50,4 пункта с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительная оценка предполагала рост показателя до 49,9 пункта. Также в понедельник Евростат опубликовал статистику по рынку труда еврозоны. Как прогнозируют аналитики, безработица в странах европейского валютного блока в июле осталась на уровне июня в 6,2%.
