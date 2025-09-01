https://1prime.ru/20250901/boepripasy-861586446.html
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС
01.09.2025
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России... | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. "Выполняем их просьбы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что всё-таки проходит СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", - сказал Шугаев.
