Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС - 01.09.2025
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T13:15+0300
2025-09-01T13:15+0300
вооружения
россия
индия
ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. "Выполняем их просьбы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что всё-таки проходит СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", - сказал Шугаев.
россия, индия
Вооружения, РОССИЯ, ИНДИЯ
13:15 01.09.2025
 
Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС

Глава ФСВТС Шугаев: Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов

ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Выполняем их просьбы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что всё-таки проходит СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", - сказал Шугаев.
