Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявили в ФСВТС

2025-09-01T13:15+0300

2025-09-01T13:15+0300

2025-09-01T13:15+0300

ТЯНЬЦЗИНЬ (КНР), 1 сен - ПРАЙМ. Россия выполняет контракты на поставку Индии боеприпасов, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев. "Выполняем их просьбы по срочным поставкам различных боеприпасов. Тут, конечно, нужно смотреть, что мы можем реализовать достаточно оперативно в силу того, что всё-таки проходит СВО и, прежде всего, у нас на повестке дня реализация нужд гособоронзаказа. Но тем не менее, учитывая наше стратегическое взаимодействие, вслушиваемся и внимательно смотрим, чтобы удовлетворить по возможности все те заявки, которые приходят сегодня с индийской стороны", - сказал Шугаев.

