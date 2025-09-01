Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания предложила обязать импортеров газа доказывать, что он не из России - 01.09.2025
Дания предложила обязать импортеров газа доказывать, что он не из России
Дания предложила обязать импортеров газа доказывать, что он не из России - 01.09.2025, ПРАЙМ
Дания предложила обязать импортеров газа доказывать, что он не из России
Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток",... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T22:26+0300
2025-09-01T22:26+0300
БРЮССЕЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток", Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на соответствующий документ. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. "Страны ЕС ищут способы закрыть все оставшиеся лазейки, чтобы гарантировать, что российский газ не будет тайно подмешиваться к поставкам в блок, как только запрет вступит в силу к концу 2027 года. Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России", - пишут журналисты. По данным агентства, в документе подчеркивается особая озабоченность в связи с потоками газа, поступающими по "Турецкому потоку". "Дания намерена достичь соглашения между государствами-членами ЕС о запрете поставок российского газа к октябрю", - заключается в материале. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дания предложила обязать импортеров газа доказывать, что он не из России

БРЮССЕЛЬ, 1 сен - ПРАЙМ. Дания предлагает обязать с конца 2027 года импортеров газа доказывать, что он не является российским, особенно если он поступает через "Турецкий поток", Копенгаген также намерен к октябрю достичь соглашения о запрете поставок российского газа в ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на соответствующий документ.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
"Страны ЕС ищут способы закрыть все оставшиеся лазейки, чтобы гарантировать, что российский газ не будет тайно подмешиваться к поставкам в блок, как только запрет вступит в силу к концу 2027 года. Дания, которая председательствует в ЕС, предложила изменения, которые потребуют от импортеров предоставлять национальным властям доказательства того, что газ был произведен не в России", - пишут журналисты.
По данным агентства, в документе подчеркивается особая озабоченность в связи с потоками газа, поступающими по "Турецкому потоку".
"Дания намерена достичь соглашения между государствами-членами ЕС о запрете поставок российского газа к октябрю", - заключается в материале.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Дания предложила новые санкции против финсектора России, пишет Politico
28 августа, 11:44
