Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в понедельник по итогам прошедшего заседания приняли Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на официальном сайте организации.Главное из документа: Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

