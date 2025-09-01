https://1prime.ru/20250901/deklaratsiya-861563484.html
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию - 01.09.2025, ПРАЙМ
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в понедельник по итогам прошедшего заседания приняли Тяньцзиньскую декларацию, ее текст... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T09:24+0300
2025-09-01T09:24+0300
2025-09-01T09:54+0300
политика
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861563332_0:22:3565:2027_1920x0_80_0_0_8bf8d60984be75a2710b27193b3dd83d.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в понедельник по итогам прошедшего заседания приняли Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на официальном сайте организации.Главное из документа: Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://1prime.ru/20250901/shos-861564193.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861563332_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_205fc6602ad3752832ad780dfd677151.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в понедельник по итогам прошедшего заседания приняли Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на официальном сайте организации.
- Угрозы для безопасности и стабильности в мире обостряются.
- Страны ШОС будут вместе бороться с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Двойные стандарты в борьбе с терроризмом неприемлемы.
- Необходимо беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой.
- Основа международных отношений – это принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы.
- Страны ШОС не одобряют блоковые и конфронтационные подходы к решению международных проблем.
- Принята новая стратегия развития ШОС до 2035 года. В ней – приоритетные задачи и основные направления сотрудничества.
- Появился новый статус для стран – "партнер ШОС".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам