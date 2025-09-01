Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
2025-09-01T09:24+0300
2025-09-01T09:54+0300
политика
шос
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в понедельник по итогам прошедшего заседания приняли Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на официальном сайте организации.Главное из документа: Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Политика, ШОС
09:24 01.09.2025 (обновлено: 09:54 01.09.2025)
 
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию

© POOL | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
Саммит ШОС -2025. День второй
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в понедельник по итогам прошедшего заседания приняли Тяньцзиньскую декларацию, ее текст опубликован на официальном сайте организации.
Главное из документа:
  • Угрозы для безопасности и стабильности в мире обостряются.
  • Страны ШОС будут вместе бороться с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Двойные стандарты в борьбе с терроризмом неприемлемы.
  • Необходимо беречь историческую память о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой.
  • Основа международных отношений – это принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы.
  • Страны ШОС не одобряют блоковые и конфронтационные подходы к решению международных проблем.
  • Принята новая стратегия развития ШОС до 2035 года. В ней – приоритетные задачи и основные направления сотрудничества.
  • Появился новый статус для стран – "партнер ШОС".
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства - партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам
