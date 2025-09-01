https://1prime.ru/20250901/delo-861556510.html

Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд

Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд - 01.09.2025, ПРАЙМ

Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Уголовное дело о массовом отравлении в елизовской школе направлено в суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T07:33+0300

2025-09-01T07:33+0300

2025-09-01T07:33+0300

общество

бизнес

экономика

камчатский край

рф

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556510.jpg?1756701208

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Уголовное дело о массовом отравлении в елизовской школе направлено в суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края. "В Елизовский суд поступило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Петропавловский хлебокомбинат", продукция которого стала причиной острой кишечной инфекции", — проинформировали в суде. В октябре 2024 года в столовой Елизовской школы № 1 произошло массовое отравление: заболели 85 школьников и 2 педагога. "Причина – предоставление поставщиком некачественных продуктов, в которых Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу", — отмечается в сообщении. Должностные лица хлебокомбината обвиняются по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). "Уголовный закон предусматривает за подобное деяние наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет", — добавили в пресс-службе судов.

камчатский край

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, камчатский край, рф, роспотребнадзор