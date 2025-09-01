Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/delo-861556510.html
Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд
Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд - 01.09.2025, ПРАЙМ
Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Уголовное дело о массовом отравлении в елизовской школе направлено в суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T07:33+0300
2025-09-01T07:33+0300
общество
бизнес
экономика
камчатский край
рф
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861556510.jpg?1756701208
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Уголовное дело о массовом отравлении в елизовской школе направлено в суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края. "В Елизовский суд поступило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Петропавловский хлебокомбинат", продукция которого стала причиной острой кишечной инфекции", — проинформировали в суде. В октябре 2024 года в столовой Елизовской школы № 1 произошло массовое отравление: заболели 85 школьников и 2 педагога. "Причина – предоставление поставщиком некачественных продуктов, в которых Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу", — отмечается в сообщении. Должностные лица хлебокомбината обвиняются по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). "Уголовный закон предусматривает за подобное деяние наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет", — добавили в пресс-службе судов.
камчатский край
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, камчатский край, рф, роспотребнадзор
Общество , Бизнес, Экономика, Камчатский край, РФ, Роспотребнадзор
07:33 01.09.2025
 
Дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд

Уголовное дело о массовом отравлении в елизовской школе направили в суд

Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 сен – РИА Новости. Уголовное дело о массовом отравлении в елизовской школе направлено в суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов Камчатского края.
"В Елизовский суд поступило уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Петропавловский хлебокомбинат", продукция которого стала причиной острой кишечной инфекции", — проинформировали в суде.
В октябре 2024 года в столовой Елизовской школы № 1 произошло массовое отравление: заболели 85 школьников и 2 педагога.
"Причина – предоставление поставщиком некачественных продуктов, в которых Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу", — отмечается в сообщении.
Должностные лица хлебокомбината обвиняются по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). "Уголовный закон предусматривает за подобное деяние наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет", — добавили в пресс-службе судов.
 
ЭкономикаОбществоБизнесКамчатский крайРФРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала