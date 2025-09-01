https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html

На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС

На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ

На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС

2025-09-01T12:00+0300

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X заявил, что совместное фото президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди свидетельствует о наступлении многополярного мира."Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы", — говорится в публикации.Дизен добавил, что сейчас создается новая международная экономическая архитектура.В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.

