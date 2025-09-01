На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС
Дизен: фото Путина с Моди и Си Цзиньпином показывает наступление многополярности
© Фото : Narendra Modi/XПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
© Фото : Narendra Modi/X
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X заявил, что совместное фото президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди свидетельствует о наступлении многополярного мира.
"Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы", — говорится в публикации.
Дизен добавил, что сейчас создается новая международная экономическая архитектура.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
"Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы", — говорится в публикации.
Дизен добавил, что сейчас создается новая международная экономическая архитектура.
В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.