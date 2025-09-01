Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/dizen-861579395.html
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС - 01.09.2025, ПРАЙМ
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X заявил, что совместное фото президента России Владимира Путина с председателем КНР | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:00+0300
2025-09-01T12:00+0300
си цзиньпин
нарендра моди
индия
китай
владимир путин
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578795_0:129:2048:1281_1920x0_80_0_0_025aa1d7c03689125f9c3145c7ec9961.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X заявил, что совместное фото президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди свидетельствует о наступлении многополярного мира."Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы", — говорится в публикации.Дизен добавил, что сейчас создается новая международная экономическая архитектура.В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
https://1prime.ru/20250830/putin-861484636.html
индия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861578795_0:79:2048:1616_1920x0_80_0_0_676e7fbcb193a180b0d7c57c3b388f7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
си цзиньпин, нарендра моди, индия, китай, владимир путин, шос
Си Цзиньпин, Нарендра Моди, ИНДИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, ШОС
12:00 01.09.2025
 
На Западе указали на важную деталь из-за фотографии Путина на саммите ШОС

Дизен: фото Путина с Моди и Си Цзиньпином показывает наступление многополярности

© Фото : Narendra Modi/XПрезидент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© Фото : Narendra Modi/X
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X заявил, что совместное фото президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди свидетельствует о наступлении многополярного мира.

"Многополярность уже наступила — игнорируйте ее на свой страх и риск. Правило № 1: Экономическое принуждение и запугивание приводят к разобщению, поскольку всегда есть альтернативы", — говорится в публикации.

Дизен добавил, что сейчас создается новая международная экономическая архитектура.

В понедельник началась официальная программа саммита ШОС. Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
На Западе посмеялись над фон дер Ляйен из-за ее заявления о Путине
30 августа, 09:07
 
Си ЦзиньпинНарендра МодиИНДИЯКИТАЙВладимир ПутинШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала