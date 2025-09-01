Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ высказался о приеме российских карт за рубежом - 01.09.2025
Глава РФПИ высказался о приеме российских карт за рубежом
Глава РФПИ высказался о приеме российских карт за рубежом - 01.09.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ высказался о приеме российских карт за рубежом
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. | 01.09.2025, ПРАЙМ
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. "Сегодня президент Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС", - сказал Дмитриев журналистам. На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк. "Но очень важно, что вот эта интеграция стран ШОС,.. это имеет очень позитивный эффект для россиян, потому что действительно и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать", - отметил он. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
банки, финансы, россия, кирилл дмитриев, шос
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, ШОС
09:33 01.09.2025 (обновлено: 09:35 01.09.2025)
 
Глава РФПИ высказался о приеме российских карт за рубежом

Дмитриев уверен, что со временем карты банков РФ будут активнее приниматься за рубежом

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума "Сочи-2014"
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом.
"Сегодня президент Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС", - сказал Дмитриев журналистам.
На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк.
"Но очень важно, что вот эта интеграция стран ШОС,.. это имеет очень позитивный эффект для россиян, потому что действительно и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать", - отметил он.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Глава РФПИ назвал главный посыл саммита ШОС
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯКирилл ДмитриевШОС
 
 
