Глава РФПИ высказался о приеме российских карт за рубежом
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уверен, что со временем карты российских банков будут активнее приниматься за рубежом. "Сегодня президент Путин объявил о возможной совместной платежной системе стран ШОС", - сказал Дмитриев журналистам. На просьбу поделиться подробностями этого заявления Дмитриев ответил, что со временем об этом расскажет, соответственно, в том числе и Центральный банк. "Но очень важно, что вот эта интеграция стран ШОС,.. это имеет очень позитивный эффект для россиян, потому что действительно и кредитные карточки российские будут более активно приниматься за рубежом, и совместные механизмы инвестиционно-экономические будут больше работать", - отметил он. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
