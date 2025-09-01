https://1prime.ru/20250901/dolja-861554002.html

Доля корпоративных кредитов в валюте дружественных стран выросла до 53,5%

2025-09-01T04:50+0300

банки

финансы

рынок

владивосток

анатолий попов

сбербанк

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Доля корпоративных кредитов в валюте дружественных стран в Сбербанке выросла до 53,5%, кредитный портфель в валютах недружественных стран "Сбер" не наращивает, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума. "Динамика доли дружественных валют в корпоративном портфеле остается положительной, на текущий момент составляет примерно 53,5% валютного баланса. Топ-менеджер отметил, что заметна эффективность усилий ЦБ по девалютизации — среди клиентов Сбербанка фиксируется рост интереса именно к рублевым привлечениям. "При этом есть клиенты, по-прежнему заинтересованные в валютных кредитах, но это прежде всего валюты дружественных стран", - уточнил он. "Касательно активов в валютах из недружественных стран — это, можно сказать, историческое наследие, "Сбер" не наращивает кредитный портфель в таких валютах", - подчеркнул Попов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 1 сентября.

владивосток

2025

