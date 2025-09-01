https://1prime.ru/20250901/dollar-861606717.html

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене - 01.09.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене

Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в понедельник вечером, инвесторы оценивают статистику из Европы, когда торги в США не проходят в связи с... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T17:39+0300

2025-09-01T17:39+0300

2025-09-01T17:39+0300

экономика

рынок

сша

доллар

евро

иена

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в понедельник вечером, инвесторы оценивают статистику из Европы, когда торги в США не проходят в связи с выходным днем, свидетельствует динамика торговых площадок. По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1711 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 147,24 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,09% - до 97,68 пункта. Трейдеры оценивают статистику из Европы. Безработица в еврозоне в июле составила 6,2% после пересмотренного значения июня в 6,3%. Значение совпало с прогнозом аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на первоначальном уровне июня в 6,2%. В ЕС безработица в июле снизилась до 5,9% с 6% в июне. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле. Предварительно показатель ожидался на уровне 50,5 пункта. Объем торгов при этом может быть несколько снижен в понедельник в связи с выходным днем в США, что может повлиять на курс доллара. Инвесторы ожидают в среду публикации "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране, а в пятницу будет обнародована статистика по безработице в Штатах в августе. Данные могут отразиться на ожиданиях по политике Федрезерва. По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара. "Если слабость (макроэкономических данных США – ред.) мая-июня окажется статистическим миражом, снижение ставки будет выглядеть неоправданным, учитывая почти неизбежную перспективу роста инфляции в течение следующего года", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader).

https://1prime.ru/20250901/rynok-861600306.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, доллар, евро, иена