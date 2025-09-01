Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250901/dollar-861606717.html
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене - 01.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене
Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в понедельник вечером, инвесторы оценивают статистику из Европы, когда торги в США не проходят в связи с... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T17:39+0300
2025-09-01T17:39+0300
экономика
рынок
сша
доллар
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в понедельник вечером, инвесторы оценивают статистику из Европы, когда торги в США не проходят в связи с выходным днем, свидетельствует динамика торговых площадок. По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1711 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 147,24 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,09% - до 97,68 пункта. Трейдеры оценивают статистику из Европы. Безработица в еврозоне в июле составила 6,2% после пересмотренного значения июня в 6,3%. Значение совпало с прогнозом аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на первоначальном уровне июня в 6,2%. В ЕС безработица в июле снизилась до 5,9% с 6% в июне. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле. Предварительно показатель ожидался на уровне 50,5 пункта. Объем торгов при этом может быть несколько снижен в понедельник в связи с выходным днем в США, что может повлиять на курс доллара. Инвесторы ожидают в среду публикации "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране, а в пятницу будет обнародована статистика по безработице в Штатах в августе. Данные могут отразиться на ожиданиях по политике Федрезерва. По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара. "Если слабость (макроэкономических данных США – ред.) мая-июня окажется статистическим миражом, снижение ставки будет выглядеть неоправданным, учитывая почти неизбежную перспективу роста инфляции в течение следующего года", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader).
https://1prime.ru/20250901/rynok-861600306.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26b6ec59575cd0545128aa4352612f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, доллар, евро, иена
Экономика, Рынок, США, доллар, евро, иена
17:39 01.09.2025
 
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене

Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в понедельник вечером

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в понедельник вечером, инвесторы оценивают статистику из Европы, когда торги в США не проходят в связи с выходным днем, свидетельствует динамика торговых площадок.
По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1711 доллара с 1,1686 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 147,24 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,09% - до 97,68 пункта.
Трейдеры оценивают статистику из Европы. Безработица в еврозоне в июле составила 6,2% после пересмотренного значения июня в 6,3%. Значение совпало с прогнозом аналитиков, которые ожидали сохранения безработицы на первоначальном уровне июня в 6,2%. В ЕС безработица в июле снизилась до 5,9% с 6% в июне.
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в августе увеличился до максимальных за 3 года и 2 месяца 50,7 пункта с 49,8 пункта в июле. Предварительно показатель ожидался на уровне 50,5 пункта.
Объем торгов при этом может быть несколько снижен в понедельник в связи с выходным днем в США, что может повлиять на курс доллара.
Инвесторы ожидают в среду публикации "Бежевой книги" (Beige Book) - ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране, а в пятницу будет обнародована статистика по безработице в Штатах в августе.
Данные могут отразиться на ожиданиях по политике Федрезерва. По данным CME Group, порядка 90% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с 4,25-4,5% годовых. Традиционно снижение ставки ФРС сдерживает стоимость доллара.
"Если слабость (макроэкономических данных США – ред.) мая-июня окажется статистическим миражом, снижение ставки будет выглядеть неоправданным, учитывая почти неизбежную перспективу роста инфляции в течение следующего года", - приводит агентство Рейтер мнение экономиста Societe Generale Клауса Баадера (Klaus Baader).
Стоимость акций российских компаний - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Российский рынок акций умеренно растет в первый день сентября
15:30
 
ЭкономикаРынокСШАдолларевроиена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала