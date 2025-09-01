https://1prime.ru/20250901/dostup-861608869.html
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX - 01.09.2025, ПРАЙМ
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX
Операторы связи "большой четверки" - МТС, "Билайн", "Мегафон" и Т2 - начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T18:30+0300
2025-09-01T18:30+0300
2025-09-01T18:30+0300
технологии
рф
мтс
билайн
мегафон
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" - МТС, "Билайн", "Мегафон" и Т2 - начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры РФ. "Операторы связи из "большой четверки" начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер Мах без ограничений. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.
https://1prime.ru/20250830/messendzher-861483860.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bda7a4aaed910c5e7a13a88015011d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рф, мтс, билайн, мегафон, мессенджеры
Технологии, РФ, МТС, Билайн, Мегафон, мессенджеры
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX
Минцифры: операторы связи РФ запустили безлимитный доступ к мессенджеру MAX