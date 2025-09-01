Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.09.2025 Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX - 01.09.2025, ПРАЙМ
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX
Операторы связи "большой четверки" - МТС, "Билайн", "Мегафон" и Т2 - начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T18:30+0300
2025-09-01T18:30+0300
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" - МТС, "Билайн", "Мегафон" и Т2 - начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры РФ. "Операторы связи из "большой четверки" начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер Мах без ограничений. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.
технологии, рф, мтс, билайн, мегафон, мессенджеры
Технологии, РФ, МТС, Билайн, Мегафон, мессенджеры
18:30 01.09.2025
 
Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX

Минцифры: операторы связи РФ запустили безлимитный доступ к мессенджеру MAX

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" - МТС, "Билайн", "Мегафон" и Т2 - начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры РФ.
"Операторы связи из "большой четверки" начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер Мах без ограничений. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.
Мессенджер Max появится на смартфонах, продаваемых в России, с 1 сентября
30 августа, 08:57
 
ТехнологииРФМТСБилайнМегафонмессенджеры
 
 
