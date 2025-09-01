https://1prime.ru/20250901/dostup-861608869.html

Операторы связи предоставили безлимитный доступ к мессенджеру MAX

2025-09-01T18:30+0300

технологии

рф

мтс

билайн

мегафон

мессенджеры

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Операторы связи "большой четверки" - МТС, "Билайн", "Мегафон" и Т2 - начали предоставлять своим абонентам безлимитный доступ к мессенджеру Мах, сообщило Минцифры РФ. "Операторы связи из "большой четверки" начали предоставлять своим абонентам возможность использовать мессенджер Мах без ограничений. Услуга доступна тем, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Так, абоненты теперь могут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

