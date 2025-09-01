Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250901/ek-861580493.html
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС - 01.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила газете Financial Times, что планирует каждые шесть месяцев проводить оценку оборонных инвестиций... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T12:18+0300
2025-09-01T12:18+0300
политика
брюссель
москва
гаага
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
нато
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 сен – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила газете Financial Times, что планирует каждые шесть месяцев проводить оценку оборонных инвестиций государств-членов ЕС. "Государства-члены должны оценить свои пробелы в военном потенциале и разработать планы по их устранению на неформальном саммите лидеров в Копенгагене в следующем месяце, заявила глава Европейской комиссии Financial Times, а затем их прогресс будет проверяться каждые шесть месяцев", - цитируют журналисты глава ЕК. В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://1prime.ru/20250830/druzhba-861509454.html
брюссель
москва
гаага
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
брюссель, москва, гаага, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, нато, financial times
Политика, Брюссель, МОСКВА, Гаага, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Financial Times
12:18 01.09.2025
 
Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС

Глава ЕК планирует каждые шесть месяцев оценивать оборонные инвестиции членов ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 1 сен – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила газете Financial Times, что планирует каждые шесть месяцев проводить оценку оборонных инвестиций государств-членов ЕС.
"Государства-члены должны оценить свои пробелы в военном потенциале и разработать планы по их устранению на неформальном саммите лидеров в Копенгагене в следующем месяце, заявила глава Европейской комиссии Financial Times, а затем их прогресс будет проверяться каждые шесть месяцев", - цитируют журналисты глава ЕК.
В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги ЕС у здания ЕК в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Сийярто: ЕК не ответила на жалобу Будапешта после атаки Киева на "Дружбу"
30 августа, 17:08
 
ПолитикаБрюссельМОСКВАГаагаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСНАТОFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала