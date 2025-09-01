https://1prime.ru/20250901/ek-861580493.html

Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС

Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС - 01.09.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК планирует каждые полгода оценивать оборонные инвестиции стран ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила газете Financial Times, что планирует каждые шесть месяцев проводить оценку оборонных инвестиций... | 01.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-01T12:18+0300

2025-09-01T12:18+0300

2025-09-01T12:18+0300

политика

брюссель

москва

гаага

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

нато

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 сен – ПРАЙМ. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила газете Financial Times, что планирует каждые шесть месяцев проводить оценку оборонных инвестиций государств-членов ЕС. "Государства-члены должны оценить свои пробелы в военном потенциале и разработать планы по их устранению на неформальном саммите лидеров в Копенгагене в следующем месяце, заявила глава Европейской комиссии Financial Times, а затем их прогресс будет проверяться каждые шесть месяцев", - цитируют журналисты глава ЕК. В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент США Дональд Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20250830/druzhba-861509454.html

брюссель

москва

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брюссель, москва, гаага, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, нато, financial times