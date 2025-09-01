https://1prime.ru/20250901/eksperty-861554226.html

Эксперты рассказали о последствиях запрета массовых обзвонов

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет массовых обзвонов, вступивший в силу в России 1 сентября, заставит изменить маркетинговую стратегию использовавших этот инструмент девелоперов и риелторов, рассказали РИА Недвижимость эксперты. В России с сентября вступают в силу положения принятого весной закона о создании государственной инфосистемы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, которые вводят жесткие ограничения на массовые звонки и СМС-рассылки без предварительного согласия абонента. Компаниям, нарушающим запрет, грозят штрафы до 1 миллиона рублей. Нововведение напрямую ударит по практике холодных обзвонов, активно используемых застройщиками и риелторами для привлечения клиентов, сказал глава юрфирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин. "Звонки - самый популярный инструмент рекламы у застройщиков, на них уходит примерно 70% маркетингового бюджета. Они позволяют наиболее широко охватить рынок. Предполагается, что таким спамом можно достучаться до тех, кто еще не приступил к активному поиску недвижимости, но задумывается или после звонка может задуматься о покупке", - пояснила гендиректор коммуникационного агентства Community Real Estate Виктория Коваленко. Однако директор по маркетингу Ikon Development Анна Русь утверждает, что застройщики практически не используют массовые обзвоны и рассылки уже последние пять лет. От них отказались и в риелторской компании "Этажи", сообщил директор по маркетингу компании Михаил Егоров, пояснив, что безадресные звонки дают очень низкую конверсию и вызывают негативную реакцию у потенциального клиента. Директор департамента маркетинга и рекламы девелоперской группы ФСК Александр Лебедев отметил, что звонки не самый эффективный метод, и чем выше класс жилья, тем ниже его результативность. Отказ от спам-звонков - логичный этап развития маркетинговых стратегий девелоперов, кроме того, горячие звонки, то есть общение с уже проявившими интерес к продукту людьми, останутся важным инструментом продаж и их эффективность в новых условиях только возрастет, считает директор по маркетингу группы "Плюс" Екатерина Кармацких. Кроме того, она ожидает усиления партнерского маркетинга, когда агентства недвижимости и банки выступают первоначальным фильтром и приводят готовых клиентов. Как отметила директор по продажам девелоперской компании Legenda Ксения Садкова, место холодных звонков займут таргетированная реклама, работа с контентом в соцсетях и поисковая оптимизация (SEO) сайтов, email-маркетинг и рассылки в мессенджерах с согласия пользователя, автоматизация взаимодействия с клиентами через чат-боты, AI-ассистентов и CRM-системы. Старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов выразил уверенность, что мессенджеры вытеснят любые звонки в ближайшие три-пять лет.

