Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о последствиях запрета массовых обзвонов - 01.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250901/eksperty-861554226.html
Эксперты рассказали о последствиях запрета массовых обзвонов
Эксперты рассказали о последствиях запрета массовых обзвонов - 01.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о последствиях запрета массовых обзвонов
Запрет массовых обзвонов, вступивший в силу в России 1 сентября, заставит изменить маркетинговую стратегию использовавших этот инструмент девелоперов и... | 01.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-01T05:17+0300
2025-09-01T05:17+0300
бизнес
общество
недвижимость
фск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861554226.jpg?1756693032
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет массовых обзвонов, вступивший в силу в России 1 сентября, заставит изменить маркетинговую стратегию использовавших этот инструмент девелоперов и риелторов, рассказали РИА Недвижимость эксперты. В России с сентября вступают в силу положения принятого весной закона о создании государственной инфосистемы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, которые вводят жесткие ограничения на массовые звонки и СМС-рассылки без предварительного согласия абонента. Компаниям, нарушающим запрет, грозят штрафы до 1 миллиона рублей. Нововведение напрямую ударит по практике холодных обзвонов, активно используемых застройщиками и риелторами для привлечения клиентов, сказал глава юрфирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин. "Звонки - самый популярный инструмент рекламы у застройщиков, на них уходит примерно 70% маркетингового бюджета. Они позволяют наиболее широко охватить рынок. Предполагается, что таким спамом можно достучаться до тех, кто еще не приступил к активному поиску недвижимости, но задумывается или после звонка может задуматься о покупке", - пояснила гендиректор коммуникационного агентства Community Real Estate Виктория Коваленко. Однако директор по маркетингу Ikon Development Анна Русь утверждает, что застройщики практически не используют массовые обзвоны и рассылки уже последние пять лет. От них отказались и в риелторской компании "Этажи", сообщил директор по маркетингу компании Михаил Егоров, пояснив, что безадресные звонки дают очень низкую конверсию и вызывают негативную реакцию у потенциального клиента. Директор департамента маркетинга и рекламы девелоперской группы ФСК Александр Лебедев отметил, что звонки не самый эффективный метод, и чем выше класс жилья, тем ниже его результативность. Отказ от спам-звонков - логичный этап развития маркетинговых стратегий девелоперов, кроме того, горячие звонки, то есть общение с уже проявившими интерес к продукту людьми, останутся важным инструментом продаж и их эффективность в новых условиях только возрастет, считает директор по маркетингу группы "Плюс" Екатерина Кармацких. Кроме того, она ожидает усиления партнерского маркетинга, когда агентства недвижимости и банки выступают первоначальным фильтром и приводят готовых клиентов. Как отметила директор по продажам девелоперской компании Legenda Ксения Садкова, место холодных звонков займут таргетированная реклама, работа с контентом в соцсетях и поисковая оптимизация (SEO) сайтов, email-маркетинг и рассылки в мессенджерах с согласия пользователя, автоматизация взаимодействия с клиентами через чат-боты, AI-ассистентов и CRM-системы. Старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов выразил уверенность, что мессенджеры вытеснят любые звонки  в ближайшие три-пять лет.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , недвижимость, фск
Бизнес, Общество , Недвижимость, ФСК
05:17 01.09.2025
 
Эксперты рассказали о последствиях запрета массовых обзвонов

Эксперты: запрет массовых обзвонов заставит изменить маркетинговую стратегию застройщиков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Запрет массовых обзвонов, вступивший в силу в России 1 сентября, заставит изменить маркетинговую стратегию использовавших этот инструмент девелоперов и риелторов, рассказали РИА Недвижимость эксперты.
В России с сентября вступают в силу положения принятого весной закона о создании государственной инфосистемы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, которые вводят жесткие ограничения на массовые звонки и СМС-рассылки без предварительного согласия абонента. Компаниям, нарушающим запрет, грозят штрафы до 1 миллиона рублей.
Нововведение напрямую ударит по практике холодных обзвонов, активно используемых застройщиками и риелторами для привлечения клиентов, сказал глава юрфирмы "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
"Звонки - самый популярный инструмент рекламы у застройщиков, на них уходит примерно 70% маркетингового бюджета. Они позволяют наиболее широко охватить рынок. Предполагается, что таким спамом можно достучаться до тех, кто еще не приступил к активному поиску недвижимости, но задумывается или после звонка может задуматься о покупке", - пояснила гендиректор коммуникационного агентства Community Real Estate Виктория Коваленко.
Однако директор по маркетингу Ikon Development Анна Русь утверждает, что застройщики практически не используют массовые обзвоны и рассылки уже последние пять лет. От них отказались и в риелторской компании "Этажи", сообщил директор по маркетингу компании Михаил Егоров, пояснив, что безадресные звонки дают очень низкую конверсию и вызывают негативную реакцию у потенциального клиента. Директор департамента маркетинга и рекламы девелоперской группы ФСК Александр Лебедев отметил, что звонки не самый эффективный метод, и чем выше класс жилья, тем ниже его результативность.
Отказ от спам-звонков - логичный этап развития маркетинговых стратегий девелоперов, кроме того, горячие звонки, то есть общение с уже проявившими интерес к продукту людьми, останутся важным инструментом продаж и их эффективность в новых условиях только возрастет, считает директор по маркетингу группы "Плюс" Екатерина Кармацких. Кроме того, она ожидает усиления партнерского маркетинга, когда агентства недвижимости и банки выступают первоначальным фильтром и приводят готовых клиентов.
Как отметила директор по продажам девелоперской компании Legenda Ксения Садкова, место холодных звонков займут таргетированная реклама, работа с контентом в соцсетях и поисковая оптимизация (SEO) сайтов, email-маркетинг и рассылки в мессенджерах с согласия пользователя, автоматизация взаимодействия с клиентами через чат-боты, AI-ассистентов и CRM-системы.
Старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов выразил уверенность, что мессенджеры вытеснят любые звонки  в ближайшие три-пять лет.
 
БизнесОбществоНедвижимостьФСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала